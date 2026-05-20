spot_img
21 мая, 2026
ДомойSoftwareМобильные приложенияApple Design Award 2026-nın finalçıları açıqlanıb

Apple Design Award 2026-nın finalçıları açıqlanıb

Apple hər il keçirilən Apple Design Award müsabiqəsinin 2026-cı il üzrə finalçılarını elan edib. Şirkət bu mükafat çərçivəsində App Store-da yer alan ən yaxşı tətbiq və oyunları innovasiya, texniki nailiyyət, dizayn və yaradıcı yanaşmaya görə qiymətləndirir.

Bu il ümumilikdə 36 tətbiq və oyun altı əsas kateqoriya üzrə finala vəsiqə qazanıb:

Əyləncə

  • Blippo+
  • Metaballs
  • PowerWash Simulator
  • Ball x Pit

İnklüzivlik

  • Guitar Wiz
  • Hearing Buddy
  • Structured
  • Civilization VII

İnnovasiya

  • Detail: AI Video Editor
  • NBA: Live Games & Scores
  • Blue Prince
  • Pickle Pro

İnteraktivlik

  • The Outsiders: Athlete Tracker
  • Moonlitt: Moon Phase Tracker
  • Tide Guide: Charts & Tables
  • Grand Mountain Adventure 2

Sosial təsir

  • Primary: News in Depth
  • Katha Room
  • Harvee
  • Despelote

Vizual effektlər və qrafika

  • (Not Boring) Camera
  • Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
  • Arknights: Endfield
  • SILT

Apple hər kateqoriya üzrə tətbiq və oyunlar arasından bir qalib seçəcək. Qaliblərin adları yaxın həftələrdə açıqlanacaq.

Предыдущая статья
Techpro DC стал официальным дистрибьютором Addlink Technology
Следующая статья
Azercell признан «Лучшим локальным брендом» на фестивале “Baku Flames”
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,769ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»