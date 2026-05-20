Apple Design Award 2026-nın finalçıları açıqlanıb

Apple hər il keçirilən Apple Design Award müsabiqəsinin 2026-cı il üzrə finalçılarını elan edib. Şirkət bu mükafat çərçivəsində App Store-da yer alan ən yaxşı tətbiq və oyunları innovasiya, texniki nailiyyət, dizayn və yaradıcı yanaşmaya görə qiymətləndirir.
Bu il ümumilikdə 36 tətbiq və oyun altı əsas kateqoriya üzrə finala vəsiqə qazanıb:
Əyləncə
- Blippo+
- Metaballs
- PowerWash Simulator
- Ball x Pit
İnklüzivlik
- Guitar Wiz
- Hearing Buddy
- Structured
- Civilization VII
İnnovasiya
- Detail: AI Video Editor
- NBA: Live Games & Scores
- Blue Prince
- Pickle Pro
İnteraktivlik
- The Outsiders: Athlete Tracker
- Moonlitt: Moon Phase Tracker
- Tide Guide: Charts & Tables
- Grand Mountain Adventure 2
Sosial təsir
- Primary: News in Depth
- Katha Room
- Harvee
- Despelote
Vizual effektlər və qrafika
- (Not Boring) Camera
- Cyberpunk 2077 Ultimate Edition
- Arknights: Endfield
- SILT
Apple hər kateqoriya üzrə tətbiq və oyunlar arasından bir qalib seçəcək. Qaliblərin adları yaxın həftələrdə açıqlanacaq.