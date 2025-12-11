31 CONCEPT: şəbəkə texnologiyalarinda yeni dövrün başlanğici

İnternet trafikinin 90 faizindən çoxu artıq şifrələnmiş vəziyyətdədir, süni intellekt isə məlumatların ötürülməsi və təhlükəsizliyi anlayışlarını kökündən dəyişir. Bu şəraitdə 31 Concept (31C) yeni nəsil Dərin Paket Analizi (Deep Packet Inspection, bundan sonra DPI) texnologiyası ilə şəbəkə idarəetməsində fərqli mərhələ açır.
31C DPI — TRAFİKİ DEŞİFRƏ ETMƏDƏN TAM ANALİZ
Ənənəvi yanaşmalar trafikin məzmunu şifrələndikdə effektivliyini itirir. 31 Concept tərəfindən hazırlanan DPI+ həlli isə trafiki deşifrə etmədən süni intellektin köməyi ilə məlumat axınlarında nümunələri, davranışları və anomaliyaları aşkar edir. Nəticədə, təşkilatlar şəbəkə üzərində tam görünürlük, nəzarət və idarəetmə əldə edir.
Bu imkanla real vaxtda qərarlar, resursların səmərəli istifadəsi və gəlirliliyin artması təmin olunur: əməliyyat xərcləri azalır, səmərəlilik yüksəlir, investisiyaların geri dönüşü (ROI) artır.
YENİ TEXNOLOJİ PLATFORMA — GƏLƏCƏYİN ŞƏBƏKƏLƏRİ ÜÇÜN
31 Concept köhnə sistemləri sadəcə təkmilləşdirmək yox, gələcəyin tələblərinə uyğun yeni texnoloji platforma qurur.
Bu yanaşma şəbəkəni yalnız qorumaq deyil, onu ağıllı şəkildə dərk etmək və idarə etmək səviyyəsinə yüksəldir.
Əsas üstünlüklər:
- Şifrələnmiş trafikin görünməsi — trafiki deşifrə etmədən dəqiq analiz
- Süni intellektlə idarəetmə — şəbəkə ilə təbii dildə qarşılıqlı əlaqə və avtomatik qərarvermə
- Məlumat suverenliyi — milli və korporativ təhlükəsizlik standartlarına tam uyğunluq
- Trafikdən gəlir əldə etmək — məlumat axınlarını biznes analitikasına çevirməklə monetizasiya imkanı
- Sürətli icra — qərarların və prototiplərin hazırlanması günlərlə, bəzən saatlarla ölçülür
31 Concept-in hazırladığı texnoloji həll hazırda patentlənmə mərhələsindədir.
QLOBAL MİQYASDA REGİONAL İNNOVASİYA
31 Concept-in həlləri hazırda nə Asiya-Sakit Okean (APAC), nə Yaxın Şərq və Şimali Afrika (MENA), nə də MDB regionlarında analoqa malik deyil.
Şirkət yaxın gələcəkdə Qazaxıstan, Özbəkistan, Körfəz ölkələri və Afrika bazarlarına çıxmağı planlaşdırır.
Analitiklərin proqnozlarına görə, 2030-cu ilə qədər DPI texnologiyaları və şəbəkə analitikası bazarının dəyəri 25 milyard ABŞ dollarına çatacaq.
MİSSİYA VƏ BAXIŞ
31 Concept innovasiyanı yalnız texnoloji yenilik deyil, həm də rəqəmsal müstəqillik və milli suverenliyin aləti kimi görür.
Şirkətin təsisçisi Mişa Hanin bildirir:
“Biz texnologiyanı almağa yox, yaratmağa və ixrac etməyə inanırıq. Məqsədimiz regiondan çıxan yeni nəsil intellektual texnologiyalarla qlobal səviyyədə dəyər yaratmaqdır.”
31 CONCEPT HAQQINDA
THIRTY ONE CONCEPT LLC — 2024-cü ildə yaradılmış Azərbaycanın innovativ texnoloji şirkətdir.
Şirkət süni intellektlə gücləndirilmiş DPI+ platforması üzərində fəaliyyət göstərir və tənzimləyici qurumlara, operatorlara, müəssisələrə şifrələnmiş trafikin idarə olunmasında tam görünürlük, nəzarət və analitika imkanı təqdim edir.
https://www.linkedin.com/company/31c/www.linkedin.com/company/31c