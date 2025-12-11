На Netflix вышел второй сезон аниме-сериала по Tomb Raider

На стриминговой платформе Netflix вышел второй сезон анимационного сериала Tomb Raider: The Legend of Lara Croft (Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт). Напомним, первый сезон вышел 10 октября 2024 года.

Второй сезон состоит из 8 серий по 25 минут, его действие происходит после событий игры Shadow of the Tomb Raider. Лару Крофт озвучивает Хейли Этвелл, известная по роли Пегги Картер в фильмах Marvel.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Как известно, третьего сезона не будет, о решении закрыть сериал кампания сообщила еще в сентябре. Скорее всего, повлияли низкие рейтинги первого сезона — 33% на Rotten Tomatoes и 5,5 баллов на IMDB. Зрители жаловались на скучный сюжет и сильное различие по духу с последней трилогией игр.

В производстве также находится сериал от Amazon, главную роль в котором исполнит Софи Тёрнер — звезда «Игры престолов» и «Людей Икс: Апокалипсис».