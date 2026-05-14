В Instagram появилась новая функция Instants — фото без обработки

Компания Meta добавила в Instagram новую функцию под названием Instants. Она позволяет создавать и публиковать мимолетные кадры из повседневной жизни пользователей, без фильтров и любой обработки, которые автоматически исчезают после просмотра. Делиться такими фото предлагают с близкими друзьями и взаимными подписчиками. Подпись необходимо добавлять до создания снимка.

Пользователи могут ставит реакции на такие публикации, при этом все ответы направляются напрямую в личный чат. Перед отправкой система предоставляет кнопку отмены, позволяющую быстро удалить снимок, если он был сделан по ошибке.

В самом профиле пользователя эти фото не публикуются, раздел с ними доступен в Direct Messages — он отображается как стопка снимков в углу. Хотя для получателей контент после просмотра будет удален, у автора снимки сохраняются в личном архиве на срок до одного года. В дальнейшем, при желании, их можно выложить в Stories.

Meta отмечает, что на Instants полностью распространяются правила безопасности для подростковых аккаунтов и инструменты родительского контроля.

Кроме того, запущено отдельное одноименное приложение Instants для смартфонов, в котором нет других функций социальной сети. Приложение пока что доступно на iOS и Android только в некоторых регионах.