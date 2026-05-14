spot_img
15 мая, 2026
ДомойSoftwareМобильные приложенияВ Instagram появилась новая функция Instants - фото без обработки

В Instagram появилась новая функция Instants — фото без обработки

Instants

Компания Meta добавила в Instagram новую функцию под названием Instants. Она позволяет создавать и публиковать мимолетные кадры из повседневной жизни пользователей, без фильтров и любой обработки, которые автоматически исчезают после просмотра. Делиться такими фото предлагают с близкими друзьями и взаимными подписчиками. Подпись необходимо добавлять до создания снимка.

Пользователи могут ставит реакции на такие публикации, при этом все ответы направляются напрямую в личный чат. Перед отправкой система предоставляет кнопку отмены, позволяющую быстро удалить снимок, если он был сделан по ошибке.

В самом профиле пользователя эти фото не публикуются, раздел с ними доступен в Direct Messages — он отображается как стопка снимков в углу. Хотя для получателей контент после просмотра будет удален, у автора снимки сохраняются в личном архиве на срок до одного года. В дальнейшем, при желании, их можно выложить в Stories.

Meta отмечает, что на Instants полностью распространяются правила безопасности для подростковых аккаунтов и инструменты родительского контроля.

Кроме того, запущено отдельное одноименное приложение Instants для смартфонов, в котором нет других функций социальной сети. Приложение пока что доступно на iOS и Android только в некоторых регионах.

Предыдущая статья
Mastercard признана мировым лидером в области Agentic Commerce
Следующая статья
Azercell расширяет цифровые возможности для клиентов и бизнеса
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,769ФанатыМне нравится
1,009ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2026 «InfoCity»