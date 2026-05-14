15 мая, 2026
Meta запустила в WhatsApp режим инкогнито для чатов с ИИ

Команда мессенджера WhatsApp представила новую функцию — чат с Meta AI в режиме инкогнито. В пресс-релизе отмечается, что это новый способ полностью конфиденциального общения с ИИ.

Чат в режиме инкогнито основан на технологии конфиденциальной обработки, которая переносит общение с ботом в изолированную среду сервера, доступа к которой нет даже у Meta. Компания приглашает сторонних специалистов для проверки надежности технологии.

Новшество позволяет пользователям вести приватные беседы с ИИ, не оставляя следов в истории чатов. Все сообщения по умолчанию автоматически исчезают после завершения диалога. «Некоторые приложения внедрили режим инкогнито, но по-прежнему могут видеть входящие вопросы и исходящие ответы. Чат с Meta AI в режиме инкогнито полностью конфиденциален. Никто не может прочитать вашу переписку, даже мы», — говорится в пресс-релизе.

Функция уже доступна в актуальной версии приложения в странах, где поддерживается чат с Meta AI.

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007).

