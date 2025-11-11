В Китае открылся первый магазин гуманоидных роботов 7S

Сегодня в городе Ухань (провинция Хубэй) открылся первый в Китае магазин гуманоидных роботов 7S. В ассортименте представлено множество моделей, включая роботов-боксеров, роботов-гуманоидов и роботов-собак.

Ценовой диапазон роботов в магазине варьируется от 7 999 до 800 000 юаней или от 1120 до 112 000 долларов. За созданием магазина стоит Инновационный центр гуманоидных роботов Хубэй, который был основан летом 2025 года и стал крупнейшей платформой в Китае для внедрения робототехники в повседневную жизнь. Центр объединяет усилия ведущих университетов, исследовательских команд и предприятий региона, включая Хуачжунский университет науки и техники и Уханьский университет.

Концепция 7S (Sale, Spare parts, Service, Survey, Solution, Show, School) является более комплексной, чем привычная в китайской автомобильной промышленности концепция 4S. Концепция 7S охватывает продажу роботов, запчасти, сервис, обратную связь, решения (кредитование, страхование, trade-in, лизинг), демонстрацию и обучение.

Покупатели могут не только приобрести роботов, но и заказать настройку функций и подать заявку на оформление кредита. В отделе запчастей выставлены чипы, редукторы, манипуляторы и другие комплектующие. Все детали поставляются местными производителями провинции Хубэй.