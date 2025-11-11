spot_img
12 ноября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыВ Китае открылся первый магазин гуманоидных роботов 7S

В Китае открылся первый магазин гуманоидных роботов 7S

7S

Сегодня в городе Ухань (провинция Хубэй) открылся первый в Китае магазин гуманоидных роботов 7S. В ассортименте представлено множество моделей, включая роботов-боксеров, роботов-гуманоидов и роботов-собак.

Ценовой диапазон роботов в магазине варьируется от 7 999 до 800 000 юаней или от 1120 до 112 000 долларов. За созданием магазина стоит Инновационный центр гуманоидных роботов Хубэй, который был основан летом 2025 года и стал крупнейшей платформой в Китае для внедрения робототехники в повседневную жизнь. Центр объединяет усилия ведущих университетов, исследовательских команд и предприятий региона, включая Хуачжунский университет науки и техники и Уханьский университет.

Концепция 7S (Sale, Spare parts, Service, Survey, Solution, Show, School) является более комплексной, чем привычная в китайской автомобильной промышленности концепция 4S. Концепция 7S охватывает продажу роботов, запчасти, сервис, обратную связь, решения (кредитование, страхование, trade-in, лизинг), демонстрацию и обучение.

Покупатели могут не только приобрести роботов, но и заказать настройку функций и подать заявку на оформление кредита. В отделе запчастей выставлены чипы, редукторы, манипуляторы и другие комплектующие. Все детали поставляются местными производителями провинции Хубэй.

Предыдущая статья
В Google Play появятся предупреждения о приложениях, вызывающие чрезмерный расход заряда батареи
Следующая статья
В Steam начался фестиваль игр про животных
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,857ФанатыМне нравится
1,021ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»