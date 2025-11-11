spot_img
12 ноября, 2025
В Google Play появятся предупреждения о приложениях, вызывающие чрезмерный расход заряда батареи

Google Play

Компания Google анонсировала новую функцию для магазина Google Play, которая будет выявлять программные продукты, вызывающие высокий расход заряда аккумулятора мобильного устройства. Изменения вступят в силу 1 марта 2026 года.

Google

В основе работы нового механизма лежит метрика Excessive Partial Wake Lock, которую начали тестировать в Android Vitals ранее в этом году. С ее помощью разработчики могут выявлять и устранять причины разряда аккумулятора. Если будет обнаружено, что приложение чрезмерно использует Wake Locks, его уберут из перечня рекомендаций, а также добавят метку в списке приложений, информирующую пользователей о высокой фоновой активности, ведущей к повышенному разряду батареи.

«Если приложение не соответствует требованиям, мы можем исключить его из важных областей поиска, таких как рекомендации. В некоторых случаях мы можем отображать предупреждение на странице приложения в магазине Google Play, чтобы указать пользователям, что оно может вызывать чрезмерный расход заряда батареи», — говорится в блоге разработчиков Android.

Новая политика основана на существующих основных технических показателях качества Google, которые уже отслеживают сбои приложений и зависание. Теперь в этом списке будет указана эффективность батареи как ключевой фактор качества.

