12 ноября, 2025
В Steam начался фестиваль игр про животных

Steam Animal Fest

Компания Valve запустила в Steam «Фестиваль игр про животных», проходящий под слоганом «От пушистых до пернатых». В ходе мероприятия пользователи магазина могут приобрести десятки тайтлов, в которых звери выступают главными или второстепенными героями.

На распродаже представлены как крупные хиты, так и инди-игры, например, Goat Simulator 3 (60%), симулятор зоопарка Planet Zoo (70%), приключение Tunic (50%), Little Kitty, Big City (40%) и т.д.

Помимо скидок на игры, игрокам предлагается опробовать демоверсии будущих проектов, подходящих под тематику ивента и приобрести за очки украшения для профиля: аватар «Пушистый переполох», рамку «По пятам» и стикер «Стильная стрижка».

Фестиваль закончится 17 ноября в 22:00 по бакинскому времени.

