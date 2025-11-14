Состоялась презентация экшн-камеры DJI Osmo Action 6

Компания DJI представила в Китае экшн-камеру Osmo Action 6, глобальный релиз которой состоится 18 ноября. Новая модель является преемницей Osmo Action 4 и Osmo Action 5 Pro, она получила крупное обновление оптики за последние годы.

Ключевое усовершенствование Osmo Action 6 заключается в использовании нового 1/1,1-дюймового квадратного CMOS-сенсора, который пришел на смену 1/1,3-дюймовому сенсору в предыдущих версиях. Сенсор обладает динамическим диапазоном 13,5 EV, углом обзора 155 градусов и поддерживает переменную диафрагму f/2.0-f/4.0. В предыдущем поколении диафрагма была фиксированной и равна f/2.8. Камера лучше справляется со сценами с высокой контрастностью, сохраняя детали как в светлых, так и в темных участках кадра. Сенсор камеры может вести съемку как в вертикальном, так и в горизонтальном форматах. Osmo Action 6 может снимать видео в разрешении 4K@120 fps (при соотношении сторон 16:9) и 4K@60 fps (1:1), а также делать фотографии с разрешением 38 Мп. Новый режим SuperNight увеличивает ISO до 51200 для съемки в условиях слабого освещения.

Камера получила аккумулятор емкостью 1950 мАч (7,5 Вт·ч), рассчитанный на 240 минут работы при съемке в 1080p@24fps. Три встроенных микрофона обеспечивают стереозапись в формате 48 kHz 16-битный AAC. Есть два дисплея: передний 1,46-дюймовый и задний 2,5-дюймовый. Оба выполнены по технологии OLED и имеют пиковую яркость 800 нит.

DJI подчеркивает, что Osmo Action 6 устойчива к минусовым температурам и позволяет вести съемку даже в -20 градусов без потери автономности. Камера обладает водонепроницаемостью, допускается погружение на глубину до 20 метров без использования специального кейса и 60 метров при его использовании. Поддерживаются аксессуары от прошлых поколений.

В Китае DJI Osmo Action 6 в базовой комплектации предлагается за $422. В комплект также входит один аккумулятор и стандартные крепления. Кроме того, доступны расширенные наборы с аксессуарами, предназначенными для конкретных сценариев использования, таких как катание на горном велосипеде или подводная съемка.