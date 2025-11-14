OpenAI тестирует групповые чаты в ChatGPT

Компания OpenAI запустила пилотное тестирование групповых чатов в ChatGPT. Новая функция позволяет общаться в одном диалоге с чат-ботом сразу нескольким людям. Групповые чаты работают на основе GPT-5.1 Auto, поддерживается поиск, загрузка файлов, работа с изображениями и голосовой ввод.

ChatGPT выступает одним из участников беседы, помогая составить маршрут для отпуска, предлагая идеи для ремонта или помогая найти ресторан, который понравится всем собеседникам. Также можно использовать функцию для совместной работы. Например, ChatGPT может составлять отчеты на основе статей и заметок, которые добавляют участники чата.

Для работы групповых чатов ChatGPT получил новые «социальные» навыки. Чат-бот старается следить за темой разговора и подключаться только тогда, когда это уместно, а при необходимости его можно вызвать вручную, упомянув по имени. Он также умеет реагировать на сообщения-эмодзи и использовать аватары участников.

Групповой чат создается через иконку в правом верхнем углу. При добавлении участников к существующей переписке сервис автоматически делает копию диалога. Пригласить по ссылке можно до 20 человек, и любой участник может переслать ее дальше. В настройках чата можно изменить название группы, управлять участниками, отключать уведомления и задавать индивидуальные инструкции для модели. OpenAI отмечает, что групповые чаты полностью отделены от личных бесед, а личная память ChatGPT в них не используется и не пополняется. Для несовершеннолетних действуют дополнительные ограничения, а при необходимости родители могут полностью отключить групповые чаты.

Групповые чаты доступны как для платных, так и для бесплатных пользователей ChatGPT — в веб-версии и в приложениях для iOS и Android. Пока что пилотный проект запустили в Японии, Новой Зеландии, Южной Корее и Тайване, в будущем список регионов расширят.