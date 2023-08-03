DJI представил экшн-камеру Osmo Action 4 — новый сенсор и запись видео 4К 120 fps

Компания DJI представила новое поколение экшн-камеры Osmo Action. Модель получила новый сенсор, обеспечивающий более высокое качество съемки, а также поддержку кинематографического цветового профиля D-Log M.

DJI Osmo Action 4 оснащена 1/1,3-дюймовым датчиком изображения, тем же самым, что используется камерами дронов Mavic 3 Pro, Mini 3 Pro и Air 3. Он сочетается с широкоугольным объективом с диафрагмой f/2.8 и углом обзора до 155°. В обычном режиме поддерживается съемка видео 4K при 120 fps с 10-битным цветом. Максимальное разрешение фото составляет 3648×2736 пикселей, видео — 3840×2880 при 60 fps.

Фирменная система стабилизация Rocksteady 3.0+ позволяет избавиться от дрожания камеры во всех направлениях при съемке с качеством до 4K при 60 fps. Режим HorizonSteady позволяет удерживать линию горизонта вне зависимости от поворота камеры при съемке в разрешении до 2,7K. Режим HorizonBalance корректирует горизонтальный наклон в пределах ±45° и обеспечивает стабилизацию при съемке до 4K и 60 fps.

Камера оснащена двумя экранами: основным на 2,25 дюйма разрешением 360×640 пикселей и 1,4-дюймовым с разрешением 320×320 пикселей. Яркость обеих матриц составляет 750 нит. Управлять камерой можно с помощью наручного пульта или приложения для смартфона. Приложение позволяет просматривать и передавать отснятый материал или вести трансляцию по Wi-Fi. Имеются три микрофона. Емкость аккумулятора составляет 1770 мВт·ч, время автономной работы – до 150 минут записи. Внутренняя память у камеры отсутствует, требуется карта microSD.

Osmo Action 4 использует систему магнитной фиксации DJI, благодаря которой аксессуары можно крепить без чехла — поддерживаются любые, совместимые с креплением GoPro. DJI предлагает собственную линейку аксессуаров: камеру можно закрепить на нагрудном ремне, на шлеме, на шее, на руле велосипеда и на запястье, есть кейс для погружения на глубину до 60 м, без него камеру можно погружать до 18 м (IP68).

Цена DJI Osmo Action 4 в базовой комплектации составляет $399. Предусмотрена расширенная комплектация Adventure Combo за $499, к камере предлагаются три батареи, защитная рама, крепление-адаптер, быстросъемное мини-крепление, клейкая основа, два стопорных винта, кабель USB Type-C, три аккумулятора, телескопическая ручка, бленда на объектив и противоскользящая накладка. Экшн-камера уже поступила в продажу.

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