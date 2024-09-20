Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro обеспечивает съемку видео 4K@120 fps

Компания DJI выпустила новую экшн-камеру Osmo Action 5 Pro. В модели используется 1/1,3-дюймовый сенсор с разрешением 40 Мп. Камера поддерживает съемку в формате 4К при частоте кадров до 120 fps, при 1080p доступно 240 fps. Благодаря 4-нм процессору и технологии интерполяции кадров устройство поддерживает запись видео с 32-кратным замедлением.

Osmo Action 5 Pro оборудована двумя OLED-дисплеями с тонкими рамками спереди и сзади, которые, по утверждению производителя, обеспечивают «более насыщенные и яркие» цвета. В сравнении с предыдущей моделью дисплеи новой камеры на 16% больше.

Предусмотрено 47 Gb встроенного хранилища, имеется слот для карт памяти microSD. Отснятый материал можно быстро перенести с камеры на другое устройство при помощи Wi-Fi 6 и USB 3.0.

Osmo Action 5 Pro поддерживает парные микрофоны DJI Mic 2 Bluetooth, которые будут полезны при записи аудио интервью. Функции 360° HorizonSteady и RockSteady 3.0 эффективно устраняют дрожание камеры во всех направлениях. Также камера получила функцию отслеживания человека или объекта при съемке видео. Кроме того, новинка оборудована датчиком атмосферного/водяного давления профессионального класса. Гарантируется водонепроницаемость камеры до глубины 20 метров.

Встроенный аккумулятор емкостью 1950 мА·ч обеспечивает до 4 часов непрерывной записи видео. Производитель заявляет, что Osmo Action 5 Pro может надежно работать при температурах от -20 °C до 45 °C, но время работы при низких температурах снижается до 3,6 часов. Есть также функция быстрой зарядки: за 15 минут восполняется заряд на 2 часа работы.

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Экшн-камера DJI Osmo Action 5 Pro уже поступила в продажу по цене $349. Стандартный комплект включает в себя рамку с модульными адаптерами для крепления, аккумулятор, кабель USB Type-C и ряд аксессуаров для крепления и очистки экшн-камеры. Комплект Osmo Action 5 Pro Adventure Combo с набором креплений, штативом, держателем для селфи, тремя аккумуляторами и док-станцией для зарядки будет предложен за $449.