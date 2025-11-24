spot_img
25 ноября, 2025
Представлен смартфон Moto G57 Power с емкой батареей за $168

Moto G57 Power

Компания Motorola представила в Индии новый бюджетный смартфон серии G – модель Moto G57 Power. Аппарат получил аккумулятор большой емкостью, свежий процессор Snapdragon и дисплей с высокой частотой обновления.

Moto G57 Power оснащен 6,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ (2400×1080 пикселей), частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1050 нит. Дисплей покрыт защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. В смартфон установлен 4-нм процессор Snapdragon 6s Gen 4, который работает в связке с 8 Gb оперативной (LPDDR4x) и 128 Gb встроенной памяти (UFS 2.2). Предусмотрена возможность расширения оперативной памяти до 16 Gb за счет виртуальной памяти.

В основную камеру входит главный датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, f/1,8) и 8 Мп модуль со сверхширокоугольным объективом (f/2,2, функция макросъемки). Разрешение фронтальной камеры составляет 8 Мп.

Емкость аккумулятора достигает 7000 мАч, который, по заявлению Motorola, обеспечивает до трех дней автономной работы. Модель поддерживает проводную быструю зарядку TurboPower мощностью 30 Вт. Имеется поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos, два микрофона и защита от пыли и брызг (IP64). Габариты: 166,23×76,50×8,60 мм, вес – 210 гр. Смартфон работает под управлением Android 16, с гарантией обновления до Android 17 и трех лет патчей безопасности.

Moto G57 Power будет предложен в цветовых вариантах: PANTONE Regatta, PANTONE Corsair и PANTONE Fluidity и в единственной конфигурации за $168 с 3 декабря.

