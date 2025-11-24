Смартфоны Honor 500 и 500 Pro оснащены аккумулятором на 8000 мАч

Компания Honor представила в Китае новые смартфоны номерной линейки 500, в которую вошли две модели: базовая и Pro-версия (Super Pro Edition). Новые модели получили обновленный дизайн с горизонтальными блоками камер, очень похожий на iPhone Air. Еще одно новшество — внедрение на правую грань сенсорной кнопки для управления камерой. Также увеличилась емкость аккумулятора.

Honor 500 и 500 Pro оборудованы 10 битными OLED-дисплеями с диагональю 6,55 дюйма, разрешением 1,5К (2736 x 1264, 460 ppi), частотой 120 Hz, ШИМ-частотой 3840 Hz и максимальной яркостью до 1800 нит.

В основе Honor 500 лежит 4-нм процессор Snapdragon 8s Gen 4 с графикой Adreno 825, а Honor 500 Pro построен на базе 3-нм Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830. Объем оперативной памяти может составлять 12 или 16 Gb. В базовой модели емкость накопителя — 256 или 512 Gb, в Pro-версии – 256 Gb, 512 Gb или 1Tb.

Наборы камер обеих моделей по сравнению с Honor 400 вообще не изменились. В основной камере Honor 500 установлены 200 Мп главный датчик (1/1.4″, f/1.9, OIS) и широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, угол обзора 112°). Поддерживается съемка с максимальным ИИ-зумом 30х. Основная камера Honor 500 Pro включает два датчика как у базовой версии и в дополнении имеется модуль с телеобъективом на 50 Мп (Sony IMX856, f/2.4, оптически зум 3x, OIS), также есть поддержка ИИ-суперзума до 50х. Для селфи у обеих моделей имеется фронтальная камера на 50 Мп (f/2.0, поддержка ИИ-функций, HDR). Все камеры смартфонов могут снимать видео в 4К.

Обе модели оборудованы аккумулятором на 8000 мАч, но мощность быстрых зарядок у них разная. В Honor 500 поддерживается быстрая зарядка мощностью 80 Вт, а в Honor 500 Pro — быстрая зарядка на 80 Вт, беспроводная на 50 Вт и реверсивная на 27 Вт.

Габариты у смартфонов одинаковые – 155,8 x 74,2 x 7,75 мм, вес немного отличается – у младшей 198 гр., у старшей 201 гр. В оснащение моделей также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, две nanoSIM-карты, ИК-порт, стереодинамики, защита IP68/69/69K и экранный сканер отпечатков пальцев (оптический). В качестве программной платформы выступает Android 16 с оболочкой MagicOS 10.0.

Цены на Honor 500: 12/256 Gb — $380, 12/512 Gb — $420, 16/512 Gb — $465. Honor 500 Pro: 12/256 Gb — $500, 12/512 Gb — $550, 16/512 Gb — $590, 16 Gb/1 Tb — $675. Без изменений осталась и палитра расцветок, снова включающая голубой, розовый, серебристый и черный варианты. Продажи в Китае стартуют уже 27 ноября.