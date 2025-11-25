Окончание поддержки Windows 10 вызвало резкий рост загрузок дистрибутивов Linux

После окончания 14 октября 2025 года официальной поддержки Windows 10 пользователи стали массово переходить на Apple Mac. Теперь стало известно, что окончание поддержки вызвало всплеск загрузок дистрибутивов Linux.

Особое внимание пользователей привлек дистрибутив Zorin OS 18, популярность которого резко выросла всего за один месяц. Zorin OS 18 — это финальная версия дистрибутива Linux, ориентированная на пользователей, которые переходят с Windows или macOS и ищут привычный интерфейс. Операционная система создана на базе Ubuntu 24.04 и предлагает оптимизацию для старых и новых компьютеров, расширенные возможности многозадачности, интеграцию с облачными сервисами и множество инструментов для комфортной работы.

Разработчики системы сообщают о небывалом количестве загрузок — Zorin OS 18 уже скачали более миллиона раз. Причем свыше 78% загрузок пришлось на компьютеры под управлением Windows.

Ключевой особенностью новой версии стала интеграция веб-приложений. Установщик Progressive Web Apps (PWA) позволяет пользователям устанавливать такие сервисы, как Office 365, Teams, Google Docs и даже Photoshop Web, как нативные приложения, с иконками в сетке приложений и без необходимости держать открытой вкладку браузера. В сочетании со встроенной интеграцией с OneDrive это делает переход с Windows более комфортным.