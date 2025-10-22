YouTube запустил функцию «Определение сходства» для борьбы с дипфейками

YouTube объявил о запуске функции «Определение сходства». Она поможет авторам контента находить на видеоплатформе видео с изображениями их лица или голоса, созданными с помощью искусственного интеллекта, управлять такими видео и отправлять запросы на их удаление. Новая функция стала доступна участникам YouTube Partner Program после нескольких месяцев тестирования.

Алгоритмы YouTube анализируют видео и определяют совпадения по визуальным и аудиопараметрам, чтобы предотвратить случаи, когда ИИ-клоны используются для рекламы, обмана или распространения фейков.

На своем канале Creator Insider платформа опубликовала инструкции о том, как авторы могут использовать новую функцию. Чтобы активировать функцию, блогеру нужно пройти верификацию личности: подтвердить данные через фото документа и короткое видео с селфи. После того как YouTube предоставит доступ к инструменту, создатели смогут просматривать все обнаруженные видео с их образами и отправлять запросы на их удаление в соответствии с политикой конфиденциальности YouTube, а также подавать запросы о нарушении авторских прав. Также доступна возможность архивировать видео. Авторы могут в любое время отказаться от использования этой функции — в этом случае YouTube прекратит поиск видео через 24 часа.

Запуск новой функции является частью более широкой стратегии YouTube по борьбе с вредоносным контентом, созданным с помощью искусственного интеллекта. В апреле этого года платформа поддержала законопроект «О запрете дипфейков», направленный на решение проблемы несанкционированного использования цифровых копий людей.