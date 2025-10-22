Выгодный мобильный оператор «Nar» объявил первых победителей лотереи «Çoox Şanslı», даря радость и яркие эмоции своим абонентам в конце года. Абоненты «Nar» – Садиг Садыгов и Хикмет Гумбатов – стали победителями ежедневного розыгрыша лотереи «Çoox Şanslı», выиграв смартфоны «Xiaomi Redmi Note 14 Pro».

Победители были выбраны случайным образом, а результаты объявлены в прямом эфире. Лотерея продолжается и продлится до конца года. В течение этого времени абоненты «Nar» смогут выиграть смартфон «Xiaomi Redmi Note 14 Pro» каждый день, автомобиль «Haval H6 Ultra» каждую неделю и автомобиль «Li L9 Ultra» в финальном розыгрыше.

Напоминаем, что принять участие в лотерее «Çoox Şanslı» могут все абоненты Nar, просто пополнив баланс или активировав один из пакетов «Şanslı», которые предоставляют минуты для разговоров и дополнительные шансы на победу.

Пакет «Şanslı» за 1 AZN включает 3 шанса и 15 внутрисетевых минут — наберите *71#YES

Пакет «Şanslı» за 2 AZN включает 7 шансов и 35 внутрисетевых минут — наберите *72#YES

Пакет «Şanslı» за 3 AZN включает 12 шансов и 55 внутрисетевых минут — наберите *73#YES

Каждое пополнение баланса или активация пакета приносит абоненту дополнительные шансы и увеличивает вероятность выигрыша.Абоненты могут легко отслеживать количество своих шансов и статус участия через приложение «Nar+» или в специальном разделе лотереи на сайте nar.az.

Подробнее на сайте: lotereya.nar.az/