15 октября, 2025
YouTube videopleyeri yeniləndi: daha yaxşı dizayn və rahat idarəetmə

Google son illərin ən böyük YouTube videopleyeri dizayn yeniləməsini təqdim edib. Şirkətin sözlərinə görə, interfeys indi daha sadə, təmiz və intuitiv olub.

Yeniləmənin məqsədi — videoya baxışı pozan diqqət yayındırıcı elementləri azaltmaqdır. Televizor versiyasında video haqqında məlumat sol yuxarı küncə yerləşdirilib, idarəetmə elementləri isə tamamilə aşağı panelə köçürülüb:

  • Kanal nişanı, təsvir və “Abunə ol” düyməsi solda,

  • “Bəyəndim”, “Bəyənmədim”, “Şərhlər”, “Yadda saxla”, “Subtitrlər” və “Tənzimləmələr” ikonları sağda,

  • Mərkəzdə isə dairəvi “Oynat/Pauza” düyməsi yer alacaq.

Mobil versiyada dəyişikliklər bir qədər sadədir. Əsas fərq — idarəetmə düymələrinin (xüsusilə üfüqi rejimdə) sol tərəfdə yerləşdirilməsidir. Bundan əlavə, YouTube Music tətbiqində də məşhur funksiyalar üçün yenilənmiş ikonlar dəsti təqdim olunub.

Yeni vizual effektlər:

“Bəyəndim” düyməsinə basdıqda indi videonun məzmununa uyğun animasiya göstəriləcək.
Məsələn, musiqi klipində not simvolu, idman məzmununda isə oyundan götürülmüş qrafik elementlər görünəcək.

Digər yeniliklər:

  • İki dəfə toxunmaqla geri və ya irəli çevirmənin vizual effekti indi daha sadə və az nəzərə çarpandır.

  • Videoları “Sonra bax” və ya pleylistə əlavə etmə prosesi indi daha axıcı və aydın şəkildə göstərilir.

  • Şərhlər bölməsi indi strukturlaşdırılmış cavab sisteminə malikdir.

  • Mobil cihazlarda bölmələr arasında keçid animasiyaları da daha yumşaq və təbii olub.

Yenilənmiş YouTube interfeysinin qlobal yayımı bu həftə ərzində başlayacaq.

