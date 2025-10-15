Смартфон Moto G100 (2025) получил неплохую начинку при доступной стоимости

Компания Motorola представила в Китае бюджетный смартфон Moto G100 (2025). Задняя панель выполнена из искусственной кожи Air Nano, что делает аппарат более привлекательным визуально и приятным на ощупь.

Moto G100 (2025) оснащен IPS-дисплеем на 6,72 дюйма с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 1050 нит. Есть поддержка функции DC Dimming, которая снижает нагрузку на глаза. В основе смартфона лежит 4-нм процессор Snapdragon 7s Gen 2, который дополняют 12 Gb оперативная память LPDDR4x и накопитель формата UFS 2.2 емкостью 256 Gb. Поддержка карт памяти microSD не заявлена.

В состав основной камеры входят 50 Мп сенсор Sony LYT-600 и 8 Мп модуль с широким углом обзора и поддержкой макросъемки. Фронтальная камера получила датчик 32 Мп. Источником питания служит аккумуляторная батарея емкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандарту IP64. Есть также поддержка NFC, боковой сканер отпечатков пальцев и два стереодинамика. Работает устройство под управлением Android 15 с фирменной оболочкой Motorola. Габариты составляют 166,2 х 76,5 х 8,6 мм, вес — 210 гр.

Цена Moto G100 (2025) на рынке Китая составляет $196. Цветовая палитра: черный обсидиан, небесно-голубой и изумрудно-зеленый. Когда смартфон дебютирует на мировом рынке, пока не сообщается.