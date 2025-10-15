spot_img
15 октября, 2025
ChatGPT получит возможность вести «эротические беседы» с совершеннолетними пользователями

В чат-бот ChatGPT добавят поддержку эротического контента для пользователей, которые подтвердят свой возраст на платформе. Об этом рассказал глава компании OpenAI Сэм Альтман (Sam Altman). Ожидается, что нововведение дебютирует в декабре этого года после запуска системы возрастной верификации.

«Когда мы полностью введем возрастные ограничения и будем придерживаться принципа «относиться к взрослым пользователям как к взрослым», мы сможем разрешать еще больше, включая эротический контент для проверенных взрослых», — написал Альтман в посте в X.

Глава OpenAI также отметил, что «компания сделала ChatGPT довольно строгим, чтобы быть уверенными в том, что соблюдает осторожность в отношении проблем с психическим здоровьем. Мы понимаем, что это сделало его менее полезным и приятным для многих пользователей без проблем с психическим здоровьем, но, учитывая серьезность проблемы, мы хотели сделать это правильно. Теперь, когда нам удалось смягчить серьезные проблемы с психическим здоровьем и получить новые инструменты, мы сможем безопасно ослабить ограничения в большинстве случаев».

OpenAI также разрабатывает новую версию ChatGPT, которая будет ближе к модели 4o, полюбившейся пользователям. Уже на следующий день после того, как GPT-5 стала основной моделью ChatGPT, компания вернула GPT-4o в качестве опции из-за жалоб на то, что новая модель оказалась менее приветливой в общении.

