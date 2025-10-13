spot_img
13 октября, 2025
Xiaomi süni intellektlə idarə olunan yeni hava təmizləyici təqdim etdi

Xiaomi şirkəti Çində yeni nəsil Mijia Air Purifier 6 Dual-Core hava təmizləyicisini təqdim edib. Qurğu iki nüvəli filtrasiya sistemi sayəsində formaldehid və havada uçan üzvi birləşmələr kimi zərərli maddələrlə daha effektiv mübarizə aparır — bu maddələr adətən yeni mebel və tikinti materiallarında olur.

Yeni model 65–96 m² ölçüdə otaqlar üçün nəzərdə tutulub. Filtr sistemi tozdan ilkin təmizləmə, antibakterial qat, formaldehidə qarşı yüksək sıxlıqlı qat, nano-filtrasiya, aktiv karbon təbəqəsi, formaldehidi parçalama tərkibli modul və ultrabənövşəyi sterilizasiya bloku daxil olmaqla kompozit quruluşa malikdir.

Bu sistem 1 saat ərzində 99% formaldehidi və 99,99% H1N1 virusunu məhv edə bilir. Həmçinin tozcuq, gənə və digər allergenlərin 98%-dən çoxunu aradan qaldırır.

Qurğuda altı sensor var — onlar PM1, PM2.5, toz, formaldehid, temperatur və rütubət səviyyəsini ölçür. Bütün göstəricilər daxili ekranda real vaxt rejimində əks olunur.
İstifadəçi Mijia mobil tətbiqi vasitəsilə hava təmizləyicini uzaqdan idarə edə, göstəriciləri izləyə və rejimləri dəyişə bilər.

Yuxu rejimində səs səviyyəsi cəmi 31,6 dB(A) təşkil edir, bu da qurğunu gecə istifadəsi üçün ideal edir. Model təkərli baza ilə təchiz olunub, filtrlər isə maqnitli qapılar sayəsində asanlıqla dəyişdirilir.

Yeni Mijia Air Purifier 6 Dual-Core-un qiyməti 365 ABŞ dolları, illik filtr dəsti isə 42 dollar təşkil edir.

