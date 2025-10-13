TP-Link выпустил два маршрутизатора серии BE7200 с поддержкой Wi-Fi 7

Компания TP-Link представила два новых роутера серии BE7200: TL-7DR7270 и TL-7DR7290. Обе модели поддерживают стандарт Wi-Fi 7 и обеспечивают теоретическую скорость до 7,14 Гбит/с. Маршрутизаторы оснащены инновационной конструкцией антенны — Pixel Antenna, которая использует платформу алгоритмов компании для моделирования миллиардов конфигураций, выбирая наиболее эффективную схему для повышения уровня сигнала и проникновения через стены. Роутеры поддерживают передовые технологии Wi-Fi 7, включая 4K QAM, MRU (Multi-Resource Unit), MLO (Multi-Link Operation) и Preamble Puncture.

Модель TL-7DR7270 предназначена для скоростных домашних и небольших офисных сетей. Она получила два порта Ethernet 2.5G и четыре порта Gigabit LAN, а также пять внешних и пять внутренних FEM (Front-End Module). Роутер способен покрыть площадь до 150 м2.

Более продвинутая модель TL-7DR7290 ориентирована на большие дома, игровые системы и профессиональные приложения. Она оборудована четырьмя портами 2.5G и четырьмя портами Gigabit с поддержкой агрегации каналов, поддерживает режим Dual WAN и функции для IPT. Роутер использует десять внешних FEM, покрывает до 200 м2 и оснащен 1 Gb оперативной памяти DDR4, что позволяет обслуживать до 512 устройств на каждом диапазоне частот.

Оба роутера поддерживают технологию EasyMesh от TP-Link для расширения покрытия и имеют функцию сопряжения IoT-устройств в одно касание. Для геймеров предусмотрен набор сетевых ускорителей, включая Thunder Gaming, Youbangbang, Qiyou и NetEase UU, которые снижают задержки через приоритизацию игрового трафика. Кроме того, роутеры предлагают функции родительского контроля. Для коммерческого применения и удаленной работы реализована поддержка VPN-протоколов (IPSec, PPTP, L2TP), технологий SD-WAN и функции PPPoE-сервера.

Цена TL-7DR7270 составляет $56, а TL-7DR7290 — $84.