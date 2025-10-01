Видеоредактор Adobe Premiere стал доступен бесплатно для iPhone и iPad

Компания Adobe выпустила мобильную версию популярного приложения для редактирования видео Premiere для iPhone и iPad. Версия продукта для устройств на базе Android находится на этапе разработки.

В приложении реализована временная шкала с несколькими дорожками для видео, музыкального сопровождения, звуков и текста. Поддерживается обработка роликов в формате 4K HDR, автоматическая генерация субтитров, а также возможность корректировки цвета и тени для разных кадров.

Встроенные функции на базе Adobe Firefly позволяют автоматически расставлять стилизованные субтитры, убирать фоновые шумы, генерировать эффекты и ассеты. Приложение также поддерживает публикацию роликов напрямую в TikTok, YouTube и Instagram. При необходимости с помощью Adobe Cloud начатый проект для доработки можно перенести из мобильного Premiere в десктопное. При этом переместить проект с компьютера на мобильное устройство пока нельзя.

Хотя приложение Premiere на iPhone и iPad распространяется бесплатно, для использования ИИ-функций потребуется приобрести специальные кредиты. Adobe также бесплатно предоставит доступ к своей библиотеке изображений, клипов и звуков для их последующего использования в видеороликах.