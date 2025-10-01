Представлен защищенный смартфон Realme 15x с аккумулятором на 7000 мАч

Компания Realme представила в Индии новый бюджетный смартфон Realme 15x, получивший хорошую защиту и емкий аккумулятор. Аппарат отличается прочной конструкцией: защита от пыли и влаги соответствует стандартам IP68/IP69, также имеется военная сертификация MIL-STD 810H.

Realme 15x оснащен 6,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и высокой частотой обновления 144 Hz, что обеспечивает плавную работу интерфейса. Пиковая яркость экрана достигает 1200 нит. Аппаратной основой смартфона стал восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6300 в сочетании с 6 или 8 Gb оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 Gb. Поддерживается установка карты памяти формата microSD емкостью до 2 Tb.

На задней панели предусмотрена 50 Мп основная камера со светодиодной вспышкой (Sony IMX852, 1/1,95, f/1,8), также имеется еще одна камера, назначение которой Realme не раскрывает. Фронтальная камера разрешением 50 Мп (OmniVision OV50D40, 1/2,88, f/2,4). Поддерживается ряд функций фото- и видеосъемки на базе искусственного интеллекта, включая AI Landscape, AI Eraser, AI Ultra Clarity 2.0, AI Glare Remover, AI Motion Deblur и AI Image Matting.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, поддерживающий проводную зарядку мощностью 60 Вт. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в боковую поверхность корпуса, есть поддержка 5G, двух SIM-карт, двухдиапазонного Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Realme 15x работает под управлением Android 15 с фирменным интерфейсом Realme UI 6. Габариты составляют 166,07×77,93×8,28 мм, вес – 212 гр.

Цены на Realme 15x: 6/128 Gb — $192, 8/128 Gb — $203, 8/256 Gb — $225. Смартфон доступе в синем, голубом и бордовом цветовых вариантах исполнения корпуса.