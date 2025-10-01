Nothing запустил ИИ-генератор мини-приложений по текстовым описаниям

Компания Nothing объявила о запуске платформы Essential Apps, где пользователи смогут создавать мини-приложения, используя генерацию кода с помощью ИИ.

Искусственный интеллект по запросу пользователя создает нужное ему приложение. Пока что можно создавать с нуля только виджеты, например, трекер рейсов или показ времени предстоящей встречи. Можно также адаптировать существующие приложения Essential Apps под свои нужды. Имеющим подготовку пользователям доступно редактирование кода. Полноэкранные приложения создавать пока не получится, так как технология развита недостаточно, отметили в Nothing.

Функция сейчас находится в альфа-тестировании. На данное время флагманский Nothing Phone (3) поддерживает до шести подобных виджетов, а остальные модели — до двух. Компания ожидает, что новый механизм станет первым шагом к созданию «гиперперсонального смартфона», который будет подстраиваться под потребности каждого пользователя. Также компания запустила площадку Playground, которая позволит использовать приложения других пользователей и вносить в них изменения, чтобы затем поделиться с остальным сообществом.

Аналитики указывают, что проекты ПО подобного рода пока не снискали популярности, у таких приложений часто возникают проблемы с безопасностью и поддержкой. С ними согласен также и глава компании Карл Пей (Carl Pei). Он заявил, что простоте в разработке приложений должна сопутствовать безопасность.