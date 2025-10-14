В Steam начался осенний фестиваль «Играм быть» с демоверсиями готовящихся игр

В сервисе цифровой дистрибуции Steam начался осенний фестиваль «Играм быть» (Steam Next Fest) с демоверсиями Painkiller, Reanimal, Tides of Tomorrow и сотен других тайтлов. Запуск акции сопровождался тематическим трейлером.

Для удобства игры отсортированы по жанру и разным тегам, но геймеры также могут увидеть персональные рекомендации на основе уже купленных тайтлов. Доступен также рейтинг популярных демо.

Steam Next Fest продлится до 20 октября 21:00 по бакинскому времени. Следующий после октябрьского фестиваль «Играм быть» пройдет с 23 февраля по 2 марта.