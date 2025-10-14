Азербайджанский стартап выиграл главный приз хакатона She’s Next 2025

3 октября Visa, мировой лидер в сфере цифровых платежей, совместно с партнером Reinvantage провела Гранд-финал первого международного хакатона She’s Next 2025.

Программа объединила 1750 участниц из 17 стран, чтобы дать им возможность развить предпринимательские навыки при поддержке опытных бизнес-экспертов. Спустя около месяца интенсивного обучения и наставничества 10 команд, возглавляемых женщинами, представили свои проекты профессиональному жюри и широкой аудитории, охватывающей Восточную и Юго-Восточную Европу, Центральную Азию и Кавказ.

Впечатляющий Гранд-финал привлек внимание не только к инновационным бизнес-идеям, но и к более широкой роли женщин-предпринимателей как движущей силы экономического роста и социальных преобразований. Хакатон She’s Next 2025 был направлен на бизнес, управляемый женщинами, и подчеркнул важность равных возможностей в предпринимательстве, способствуя устранению барьеров и вдохновляя будущие поколения женщин-лидеров.

Главный приз хакатона получила азербайджанская компания Altogether, возглавляемая Бахар Надир кызы Рамазановой. Стартап, использующий искусственный интеллект для создания юридических и коммерческих инструментов, проведения комплаенс-аудитов и разработки ресурсов для повышения доступности для людей с ограниченными возможностями по всему миру, стал абсолютным победителем и получил Главный приз — 10 000 долларов США.

«Хакатон She’s Next стал для меня вдохновляющим и трансформационным опытом. Мы научились сочетать инклюзивность с инновациями, познакомились с невероятными экспертами, наставниками и основателями различных компаний. Все они вдохновили меня, и мне еще многому предстоит у них научиться. Признание моей работы в Altogether мотивирует меня на дальнейшую разработку инклюзивных и доступных юридических решений, расширяющих возможности людей и бизнеса,» — заявила победительница, основательница Altogether Бахар Рамазанова.

«Хакатон She’s Next стал мощной программой, поднявшей региональное влияние инициативы She’s Next Empowered by Visa на новый уровень. Это не только платформа для повышения квалификации и экспертного наставничества, но и пространство, где женщины региона могут обмениваться опытом, сотрудничать и бросать друг другу вызов ради достижения более высоких целей. Желаю удачи победительницам, финалисткам и всем участникам. Visa продолжает поддерживать женщин-предпринимателей и укреплять их позиции в бизнесе,» — сказала Кристина Дорош, старший вице-президент Visa, региональный директор по Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и Кавказу.

Помимо финансовых грантов на общую сумму 20 000 долларов США команды-победители пройдут трехмесячную программу наставничества от лидеров отрасли, получат расширенное присутствие на платформах Visa и Reinvantage, возможность представить свои проекты на будущих мероприятиях, а также долгосрочное продвижение в сообществе инициативы She’s Next.

«Для меня было честью быть членом жюри и наблюдать за впечатляющими проектами, представленными на виртуальной сцене Гранд-финала. Финалистки представили смелые и инновационные идеи, а победители отличились своими перспективными решениями с большим потенциалом. Креативность, решимость и предпринимательский дух, которые я наблюдала, дают мне полную уверенность в том, что эти проекты будут расти и оказывать устойчивое влияние на свои отрасли и сообщества,» — отметила Наталия Войтович, генеральный директор Visa, руководитель отдела коммерции и закупок по Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и Кавказу.

«Настоящий результат хакатона She’s Next 2025 — это не просто новые идеи, а новая уверенность. Поддерживая друг друга, женщины не просто строят бизнес — они формируют новую культуру мышления, двигающую вперед все сферы экономики. Инициатива She’s Next доказывает, что женщины, сотрудничая, не конкурируют за пространство — они расширяют его. Уверенность и новое мышление, которые мы здесь наблюдали, найдут отклик далеко за пределами этого хакатона,» — сказал Эндрю Вробель, директор по стратегическому развитию «Reinvantage».

Хакатон She’s Next 2025 был проведен в рамках глобальной инициативы Visa, направленной на поддержку женщин-предпринимателей в расширении и развитии их бизнеса.