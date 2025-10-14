Microsoft официально прекратил поддержку Windows 10

Компания Microsoft, сегодня, 14 октября 2025 года, официально прекратила поддержку Windows 10, несмотря на то, что по состоянию на сентябрь 2025 года ее доля среди всех ПК с Windows составляет почти 41%. Техническая помощь, обновления функций и безопасности больше не будут предоставляться. Будут доступны только критические обновления безопасности.

Окончание поддержки затрагивает всех пользователей Windows 10 в версиях Home, Pro и Enterprise. Microsoft рекомендует пользователям Windows 10 перейти на Windows 11. Устройства на Windows 10 продолжат работать, как и прежде, но без обновлений они будут подвержены большему риску. Помимо этого, со временем многие программы перестанут поддерживать данную ОС.

Для обновления до Windows 11 компьютер должен отвечать следующим системным требованиям:

процессор с тактовой частотой от 1 GHz;

64-разрядный процессор, у которого не менее двух ядер, или система на чипе (SoC);

не менее 4 Gb оперативной памяти;

не менее 64 Gb пространства на диске;

видеокарта, совместимая с DirectX 12 и с драйвером WDDM 2.0;

поддержка TPM 2.0;

Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) с поддержкой Secure Boot;

дисплей высокой четкости (не менее 720p) с диагональю от 9 дюймов и глубиной цвета от 8 бит.

«Если устройства не соответствуют техническим требованиям для работы с Windows 11, мы рекомендуем вам зарегистрироваться в программе расширенных обновлений безопасности (ESU) для Windows 10 или заменить устройство на устройство с поддержкой Windows 11», — говорится на сайте поддержки компании.

Те, кто пока не хочет приобретать новый компьютер, могут отложить переход на Windows 11 на год, при условии, если они заплатят $30 за участие в программе расширенных обновлений безопасности (Extended Security Updates, ESU). Одна лицензия сможет покрыть до 10 ПК с одной учетной записью. Потребуется Windows 10 версии 22H2 с обновлением KB5046613 — сборка версии 19045.5131 или более поздняя.

В сети также есть информация и о других способах продлить срок службы Windows 10, но они не являются официальными решениями от Microsoft.