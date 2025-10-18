В расширенную PS Plus в октябре войдут ремейк Silent Hill 2, ремастер Until Dawn, Yakuza: Like a Dragon и другие игры

Компания Sony опубликовала список игр, которые станут доступны подписчикам PS Plus Extra и Premium в октябре. Всего владельцы расширенной подписки получат 8 игр.
Игры для PS Plus Extra:
- Silent Hill 2 (PS5);
- Until Dawn (PS5);
- V Rising (PS5);
- Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5);
- Poppy Playtime: Chapter 1 (PS4, PS5);
- As Dusk Falls (PS4, PS5);
- Wizard with a Gun (PS5).
Игры для PS Plus Premium:
- Tekken 3 (PS4, PS5).
Все игры станут доступны с 21 октября. Ранее в стандартной PS Plus появилась раздача Alan Wake 2, Cocoon и Goat Simulator 3.