18 октября, 2025
В расширенную PS Plus в октябре войдут ремейк Silent Hill 2, ремастер Until Dawn, Yakuza: Like a Dragon и другие игры

Компания Sony опубликовала список игр, которые станут доступны подписчикам PS Plus Extra и Premium в октябре. Всего владельцы расширенной подписки получат 8 игр.

Игры для PS Plus Extra:

  • Silent Hill 2 (PS5);
  • Until Dawn (PS5);
  • V Rising (PS5);
  • Yakuza: Like a Dragon (PS4, PS5);
  • Poppy Playtime: Chapter 1 (PS4, PS5);
  • As Dusk Falls (PS4, PS5);
  • Wizard with a Gun (PS5).

Игры для PS Plus Premium:

  • Tekken 3 (PS4, PS5).

Все игры станут доступны с 21 октября. Ранее в стандартной PS Plus появилась раздача Alan Wake 2, Cocoon и Goat Simulator 3.

