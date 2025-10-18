Astana Hub и TON Foundation объединяют усилия для развития AI-стартапов

Astana Hub объявляет о партнерстве с TON Foundation в лице TON СНГ Хаба – центра по развитию экосистемы TON Blockchain в регионе. Партнерство предусматривает поддержку участников акселерационной программы AI’preneurs, направленной на запуск и масштабирование стартапов в сфере искусственного интеллекта.

AI’preneurs – флагманская акселерационная программа Astana Hub, запущенная в 2024 году. Это первая в Казахстане площадка для развития стартапов в сфере искусственного интеллекта. За три месяца участники проходят путь от разработки идеи и формирования команды до запуска продукта на рынок. На каждом этапе их сопровождают эксперты и трекеры.

«Сотрудничество с TON Foundation расширяет возможности участников AI’preneurs. Программа обогащается экспертизой международного уровня, а ее команды получают новые инструменты для развития продуктов на стыке искусственного интеллекта и децентрализованных технологий», – отметил директор офиса бизнес-программ Astana Hub Ербол Ахметов.

В рамках партнерства для участников программы пройдут воркшопы от команды TON, посвященные практическому применению инструментов экосистемы, а также мастер-классы по созданию и развитию Telegram Mini Apps.

Партнерство даст участникам возможность работать над продуктами на стыке AI и Web3, проверять их в реальных условиях и пробовать инструменты экосистемы TON на практике.

Справка:

TON Blockchain – децентрализованная и открытая блокчейн-платформа, преследующая цель привлечь 500 млн пользователей в ближайшие несколько лет. TON был разработан с использованием технологий Telegram и поддерживается независимым сообществом.

TON СНГ Хаб — это региональный хаб экосистемы TON в странах СНГ, направленный на развитие сообщества и инфраструктуры TON в регионе через поддержку разработчиков, стартапов и партнеров.