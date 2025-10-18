Lenovo выпустила игровой ПК Legion Blade 7000P Extreme Edition 2025 с мощным железом

Компания Lenovo представила настольный игровой компьютер Legion Blade 7000P Extreme Edition 2025 года. Модель рассчитана на максимальную производительность. В основе аппаратной платформы ПК лежит процессор AMD Ryzen 7 9800X3D (архитектура Zen 5, 4-нм TSMC) и видеокарта GeForce RTX 5070 Ti 16 Gb или Radeon RX 9070 XT 16 Gb в зависимости от конфигурации. Объем оперативной памяти стандарта DDR5 составляет 32 Gb, SSD-накопителя (PCIe 4.0) — 2 Tb. Материнская плата имеет 8+2-фазную систему питания, блок питания 80 Plus Gold характеризуется мощностью 850 Вт. ПК оснащен фирменной эффективной системой жидкостного охлаждения Qiankun с 240-мм радиатором и функцией автоматической регулировки скорости вращения вентиляторов.

Корпус Lenovo Legion Blade 7000P Extreme Edition дополнен настраиваемой ARGB-подсветкой на логотипе, вентиляторах и боковых вентиляционных отверстиях. ПК поставляется с предустановленной ОС Windows 11 и утилитой Lenovo Legion Zone для мониторинга системы, управления подсветкой и настройки производительности.

Версия с GeForce RTX 5070 Ti на рынке Китая стоит $2806, а вариант с RX 9070 XT — $2526.

Кроме того, был представлен игровой настольный компьютер Legion Blade 7000P 2025 года. Система построена на платформе AMD FL1 MoDT (Mobile on Desktop) и оснащена процессорами Ryzen мобильного класса в компактном корпусе. На выбор предлагаются процессоры Ryzen 9 9955HX3D и Ryzen 9 8945HX. Используется фирменная архитектура охлаждения QianKun. Для топовой версии с Ryzen 9 9955HX3D предлагаются два варианта видеокарт: GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XT, обе с 16 Gb памяти. Blade 7000P оснащен 32 Gb оперативной памяти DDR5-5600 в двухканальной конфигурации и твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью 1 Tb.

ПК поддерживает два слота M.2 и два накопителя SATA, он оснащен модульным блоком питания 80 Plus Gold мощностью 850 Вт, а также HDMI 2.1, тремя портами DisplayPort 2.1, USB-C, несколькими портами USB-A, гигабитным Ethernet и Wi-Fi 6. Поддерживаются настраиваемые RGB- и ARGB-световые эффекты. Работает устройство под управлением Windows 11.

Модели на базе Ryzen 9 8945HX предлагаются с тремя вариантами графического процессора: RTX 5070 12 Gb за $1487, RTX 5060 Ti 16 Gb за $1332 и RTX 5060 8 Gb за $1094. Топовый вариант с Ryzen 9 9955HX3D и RTX 5070 Ti стоит $2244, а версия RX 9070 XT — в $1964.