В октябре пользователям PS Plus бесплатно отдадут Alan Wake 2 и еще 2 игры

Компания Sony опубликовала октябрьскую раздачу игр для владельцев базового тарифа подписки PS Plus. До 4 ноября пользователи смогут забрать три игры:

Alan Wake 2 (PS5) — survival-хоррор от студии Remedy, продолжающий сюжет первой части;

Cocoon (PS4, PS5) — фантастическая адвенчура, которой занималась студия ведущего геймдизайнера Limbo и Inside;

Goat Simulator 3 (PS4, PS5) — комедийная «песочница» о козле, творящего беспредел на острове Сан-Ангора.

Игры будут доступны на аккаунте бессрочно, пока активна подписка.