spot_img
8 октября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ октябре пользователям PS Plus бесплатно отдадут Alan Wake 2 и еще...

В октябре пользователям PS Plus бесплатно отдадут Alan Wake 2 и еще 2 игры

PS Plus

Компания Sony опубликовала октябрьскую раздачу игр для владельцев базового тарифа подписки PS Plus. До 4 ноября пользователи смогут забрать три игры:

  • Alan Wake 2 (PS5) — survival-хоррор от студии Remedy, продолжающий сюжет первой части;
  • Cocoon (PS4, PS5) — фантастическая адвенчура, которой занималась студия ведущего геймдизайнера Limbo и Inside;
  • Goat Simulator 3 (PS4, PS5) — комедийная «песочница» о козле, творящего беспредел на острове Сан-Ангора.

Игры будут доступны на аккаунте бессрочно, пока активна подписка.

 

Предыдущая статья
R.I.S.K. Company провела мероприятие, посвященное созданию ЦОД будущего на базе решений Dell Technologies
Следующая статья
Tesla представила Standard-версии Model 3 и Model Y — «более доступные» электромобили с урезанным набором функций
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,870ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»