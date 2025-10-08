Tesla представила Standard-версии Model 3 и Model Y — «более доступные» электромобили с урезанным набором функций

Компания Tesla представила Model 3 и Model Y в версии Standard, которые стали «самыми доступными автомобилями» производителя. Цена в США стартует с отметки $36 990 и $39 990 соответственно без учета сборов и доставки. Естественно, цена снижена за счет целого ряда функций и упрощений. Из-за уменьшенной емкости АКБ до 69 кВтч — меньший запас хода и меньшие возможности для ускорения.

В оснащение Model 3 Standard входят 18-дюймовые колесные диски, упрощенная отделка (ткань/искусственная кожа). Вентиляции сидений и заднего экрана нет, рулевое колесо регулируется вручную, кроме того, отсутствует электрорегулировка зеркал. Используются другие амортизаторы, система автономного вождения Full-Self Driving Supervised — за доплату в $8000. Электромобиль предлагается только в трех цветах кузова — сером, белом и черном.

У Model Y Standard нет панорамной стеклянной крыши и кожаных сидений (используется комбинированная отделка кожзам/ткань). Упрощена передняя светотехника, колесные диски — диаметром 18 дюймов (опционально 19-дюймовые – за $1500). Рулевое колесо регулируется вручную, передние кресла лишены вентиляции, нет подогрева задних сидений. Задний сенсорный экран отсутствует.

Доступные дополнительные опции: система автономного вождения Full-Self Driving Supervised ($8000), прицепное устройство ($1000), рассчитанное на буксировку прицепа массой до 1588 кг и домашнее зарядное устройство ($450). Цвета кузова: серый (включен в стоимость), белый (опция за $1000) и черный ($1500).

Standard-версии Model 3 и Model Y предлагают запас хода в 321 милю, простоту в обслуживании, автопилот под наблюдением водителя, центральный сенсорный экран на 15,4 дюймов с Tesla Theater и Tesla Arcade, интеграцию Grok AI, подогрев сидений переднего ряда и руля, поддержку работы с приложением Tesla, а также поддержку функций безопасности: Sentry/Dog/Camp Mode, Trip Planner, Cabin Overheat Protection.

Версии Model Y и Model 3, которые раньше в Tesla считались базовыми, теперь в компании называют «премиум».