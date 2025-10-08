R.I.S.K. Company провела мероприятие, посвященное созданию ЦОД будущего на базе решений Dell Technologies

В сентябре в отеле Springs Resort, в Лянкаране, R.I.S.K. Company провела эксклюзивное мероприятие для заказчиков, основной темой которого стали вопросы построения современных центров обработки данных на базе передовых технологий Dell Technologies, использования искусственного интеллекта, восстановления критически важных данных после кибератак в самые сжатые сроки, использования GPU и новейших систем охлаждения в серверном оборудовании.

С приветственным словом к участникам конференции, проходившей в одном из живописных уголков Азербайджане, обратилась вендор-менеджер R.I.S.K. Company Тахмина Мамедова, которая рассказала о работе ведущего интегратора страны с одним из крупнейших производителей серверного оборудования в мире, разрабатывающего и производящего серверы, системы хранения данных и прочие элементы корпоративной инфраструктуры для бизнеса любого масштаба. Отдельно было отмечено, что высший партнерский уровень Dell Technologies — Titanium, которого годами удостаивается R.I.S.K. Company, говорит о том, что инженеры компании обладают максимальным уровнем экспертизы и способны реализовать проекты любого масштаба и сложности. Также Тахмина Мамедова упомянула, что сервисный центр R.I.S.K. Company, который является авторизованным сервисным центром Dell Technologies в Азербайджане, на протяжении 30 лет осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции Dell Technologies силами собственных инженеров, прошедших соответствующую сертификацию.

Далее презентацию решений Dell Technologies, предназначенных для реализации крупных инфраструктурных проектов, продолжил технический консультант R.I.S.K. Company Руслан Расулов, который познакомил гостей мероприятия с актуальными линейками высокопроизводительных серверов Dell PowerEdge. Выступавший отметил, что данные решения занимают лидирующие позиции в области создания инфраструктуры ИИ по результатам отчета Forrester AI Infrastructure Wave, обеспечивая повышение энергоэффективности до 73%. Благодаря такой модели, как Dell PowerEdge XE9680L5 с жидкостным охлаждением, удалось добиться в 3 раза большей плотности размещения графических процессоров и 6-кратного ускорения в MLPerf 4.0 с Dell AI Factory и NVIDIA по сравнению с предыдущими поколениями серверов. Кроме информации о новейших серверах Dell PowerEdge XE9780 и XE9780L, которые выпускаются как с воздушным, так и с жидкостным охлаждением и могут базироваться на архитектуре из графических процессоров AMD Instinct MI350 Series или NVIDIA GB300, участники мероприятия получили информацию о линейках Dell PowerEdge XR-Series — предназначенных для использования в экстремальных условиях, Dell PowerEdge R-Series — идеальных решениях для обеспечения безотказной работы центров обработки данных, Dell PowerEdge M-Series — обеспечивающих максимальную плотность при развертывании, Dell PowerEdge T-Series — для вычислений корпоративного класса.

Вторая презентация Руслана Расулова охватила портфолио флэш-систем хранения данных Dell PowerStore, имеющих двухконтроллерную архитектуру, работающую в режиме ACTIVE/ACTIVE, с защитой данных на программном уровне. Выступавший подчеркнул готовность этих решений к работе в высоконагруженных средах, ориентированных на обработку задач искусственного интеллекта. Было представлено новое портфолио решений PowerStore, в которое входят модели 500T, 1200T, 3200T/Q, 5200T и 9200T, а гости конференции получили доскональную информацию о всех преимуществах этих продуктов. В частности, решения PowerStore устанавливают стандарт высокопроизводительного хранилища, представленного в гибком и удобном пакете. Сквозная архитектура NVMe, архитектура ACTIVE/ACTIVE и интеллектуальная настройка производительности обеспечивают максимальную скорость рабочих нагрузок даже при масштабировании до 23 петабайт эффективной памяти на кластер. По мере роста вашего бизнеса устройства PowerStore последовательно снижают расходы за счет экономии занимаемой площади, простоты в управлении и повышении энергоэффективности. Данные решения включают широкий спектр инструментов, обеспечивающих целостность ваших данных «без потерь», включая Dynamic Resiliency Engine, безопасные и неизменяемые моментальные снимки, встроенную синхронную/асинхронную и синхронную репликацию Metro с Witness, а также интегрированное резервное копирование/восстановление в Dell PowerProtect DD. Встроенные интеграционные инструменты и плагины для VMware vRO, Kubernetes, Ansible и Terraform обеспечивают быстрое развертывание ресурсов за считанные секунды, устраняя необходимость в ручной настройке. Также PowerStore предлагает все необходимое для обеспечения кибербезопасности по модели Zero Trust, включая HWRoT/Secure Boot, MFA, D@RE, FLR, защиту от программ-вымогателей, безопасные снимки и многое другое.

Заключительную презентацию, посвященную защите данные с помощью решений Dell Technologies, провел Операционный директор R.I.S.K. Company Руфат Гулиев. В частности, участники конференции познакомились с решениями Dell PowerProtect — комплексного портфолио решений для защиты данных и обеспечения киберустойчивости, включающего аппаратные устройства, программное обеспечение и услуги для управления данными в локальных и облачных средах. Ключевые компоненты данного портфолио включают программное обеспечение для защиты и восстановления данных PowerProtect Data Manager и PowerProtect Cyber Recovery — решение для защиты критически важных данных от кибератак, таких как программы-вымогатели, в изолированном «хранилище». Решения PowerProtect делают акцент на автоматизации, масштабируемости, расширенной безопасности и высокопроизводительном восстановлении, предлагая такие возможности, как использование флэш-устройств Data Domain и интеграцию с облаком для долгосрочного хранения данных.

После официальной части, прошедшей в интерактивном формате, участники мероприятия приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре Kahoot!, главным призом которой стала поездка на конференцию Dell Technologies World 2026, которая пройдет с 18 по 21 мая 2026 года в Лас-Вегасе. Победителем конкурса, в котором гости смогли продемонстрировать высокий уровень усвоенного материала, стал руководитель IT-департамента Бакинского Метрополитена Руфат Гашимов.

Конференция позволила участникам не только почерпнуть новые знания, но и прекрасно провести время за пределами столицы, насладиться шедеврами национальной кухни, принять участие в развлекательной программе и завязать новые знакомства.