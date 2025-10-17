spot_img
17 октября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыВ Epic Games Store можно бесплатно забрать Amnesia: The Bunker и Samorost...

В Epic Games Store можно бесплатно забрать Amnesia: The Bunker и Samorost 3

Epic Games Store

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры — хоррор Amnesia: The Bunker и сюрреалистичное приключение Samorost 3. Акция действует до 23 октября 19:00 по бакинскому времени.

Amnesia: The Bunker — это четвертая часть в серии survival-хорроров от студии Frictional Games. Действие разворачивается во времена Первой мировой войны, а главным героем выступает солдат, который изучает огромный бункер. Главная угроза в игре — огромный монстр, который бродит по темным коридорам. Релиз игры состоялся в 2023 году. Хоррор получил очень положительные пользовательские отзывы.

Сюжет Samorost 3 рассказывает о новых приключениях Гнома из предыдущих двух частей. Герою необходимо путешествовать по необычным мирам и решать головоломки. Игра вышла в 2016 году и также заслужила очень положительные отзывы игроков.

На следующей неделе Epic Games Store будет бесплатно отдавать приключенческий хоррор Fear the Spotlight.

Предыдущая статья
Microsoft добавил в Windows 11 голосовое управление
Следующая статья
«Надежность и возможность масштабирования хранилища данных без ограничений — критичные требования»
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,867ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»