В Epic Games Store можно бесплатно забрать Amnesia: The Bunker и Samorost 3

Epic Games Store дарит своим пользователям две игры — хоррор Amnesia: The Bunker и сюрреалистичное приключение Samorost 3. Акция действует до 23 октября 19:00 по бакинскому времени.

Amnesia: The Bunker — это четвертая часть в серии survival-хорроров от студии Frictional Games. Действие разворачивается во времена Первой мировой войны, а главным героем выступает солдат, который изучает огромный бункер. Главная угроза в игре — огромный монстр, который бродит по темным коридорам. Релиз игры состоялся в 2023 году. Хоррор получил очень положительные пользовательские отзывы.

Сюжет Samorost 3 рассказывает о новых приключениях Гнома из предыдущих двух частей. Герою необходимо путешествовать по необычным мирам и решать головоломки. Игра вышла в 2016 году и также заслужила очень положительные отзывы игроков.

На следующей неделе Epic Games Store будет бесплатно отдавать приключенческий хоррор Fear the Spotlight.