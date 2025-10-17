Microsoft добавил в Windows 11 голосовое управление

Компания Microsoft представила обновление голосового помощника Copilot для Windows 11. Пользователи смогут управлять компьютером при помощи голосовых команд, а также дать ИИ возможность анализировать содержимое экрана и выполнять самостоятельно сложные задачи.

Функции ИИ будут интегрироваться в Windows 11 на всех поддерживаемых компьютерах, а не только машинах класса Copilot Plus PC. Для запуска голосового управления используется команда «Hey, Copilot!». «Мы считаем, что голос станет третьим способом управления на вашем ПК. Он не обязательно заменит клавиатуру с мышью, но будет дополнительной функцией, которая будет весьма существенной», — отметил исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Microsoft Юсуф Мехди (Yusuf Mehdi).

Функция Copilot Vision, которую Microsoft тестировал последние несколько месяцев, позволяет поделиться экраном или отдельным приложением, чтобы ИИ подсказывал, как выполнить нужное действие, или анализировал файлы Word, Excel и PowerPoint целиком. В отличие от Recall, которая может работать на компьютере постоянно, Copilot Vision запускается отдельно по необходимости.

Встроенный режим Copilot Actions позволит ИИ-помощнику выполнять действия на компьютере: автоматически сортировать фото, извлекать данные из PDF и экспортировать текст в документы Office. Copilot будет интегрирован в панель задач Windows, чтобы пользователи могли запускать новые функции в один щелчок мыши.

Microsoft подчеркивает, что выполнение действий от имени пользователя возможно только после получения разрешения.