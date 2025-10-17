«Надежность и возможность масштабирования хранилища данных без ограничений — критичные требования»

Организации во всем мире сегодня сталкиваются с острой необходимостью в управлении и хранении своих неструктурированных данных. Многие из них для работы с данными петабайтного масштаба обращаются за помощью к компании Scality, которая занимает лидирующие позиции на рынке масштабируемых, безопасных и защищенных от программ-вымогателей решений для хранения данных в эпоху искусственного интеллекта. В эксклюзивном интервью с региональным директором по продажам Scality Михаилом Чижиковым мы поговорили о растущем тренде на использование объектных хранилищ и о том, какую роль играет искусственный интеллект в изменении рынка хранения данных, а также затронули ряд других не менее интересных вопросов.

— Почему использование объектных хранилищ становится все более популярной темой в корпоративных структурах? И в чем заключаются их основные преимущества по сравнению с блочными и файловыми?

— Все просто: данных становится слишком много, и они очень разные. IDC и Gartner публиковали статистику, что на объектные СХД сейчас приходится порядка 80% всех данных в мире. Объемы хранимых фотографий, видео, логов, медицинских снимком, данных с разнообразных датчиков и т.д. растут экспоненциально. Традиционные системы под такие объемы не всегда подходят. Объектное хранение, наоборот, «любит» большие данные и спокойно масштабируется. Оно проще в управлении, дешевле в эксплуатации и не требует сложных иерархий каталогов или жесткой привязки к оборудованию

— Подходит ли объектное хранение для современных способов работы, требующих постоянное масштабирование объемов данных?

— Да, это его сильная сторона. Нужно больше места — просто добавляешь новые узлы, и система расширяется. Наша система может расти за счет простого добавления дисков — это самый простой и быстрый способ. Нет необходимости останавливать сервис или переносить данные. Можно спокойно вырасти от терабайтов до экзабайтов, сохраняя ту же архитектуру.

— По оценке Gartner объем неструктурированных данных вырастет в 3 раза к 2028 году. Означает ли это, что объектные хранилища станут основным способом хранения данных на рынке?

— Для неструктурированных данных других вариантов просто не существует. Конечно, блочные и файловые системы останутся: базам данных или транзакционным нагрузкам без них не обойтись. Но если речь идет о долгосрочном хранении и работе с огромными массивами данных, то объектное хранение уже стало стандартом.

— Как вы думаете, объектное хранилище — это венец развития технологий хранения данных или стоит ожидать инноваций в этой сфере?

— В IT «финальной точки» нет и не будет. Сегодня объектное хранение решает ключевые задачи, но завтра наверняка появятся новые требования. Уже сейчас видно, что будущее связано с тесной интеграцией с искусственным интеллектом. Это будет не революция, а постоянная эволюция.

— С ростом интереса к генеративному ИИ растет спрос на хранилища, обеспечивающие быстрый доступ к данным. Какие преимущества обеспечивает Scality в этой области?

— Для искусственного интеллекта важен не только объем, но и скорость доступа. Наше решение RING давно доказало, что способно выдавать высокую производительность при параллельной работе с миллиардами объектов. Новая версия RING XP пошла еще дальше — она добавила масштабируемость и скорость под самые тяжелые сценарии работы с данными.

И здесь очень сильное преимущество мы получаем в связке с Weka.io. Вместе это выглядит как единое хранилище: Weka обеспечивает ультрабыстрый файловый доступ, а Scality — надежное и масштабируемое объектное хранение. Для приложений искусственного интеллекта эта граница вообще не видна — они работают с системой так, будто это одна цельная СХД. В итоге заказчики получают и скорость, и долговечность, и экономичность хранения.

— Используете ли вы сами ИИ в работе компании и в своих решениях?

— Конечно. Внутри компании мы применяем искусственный интеллект для тестов, анализа и оптимизации процессов. В продуктах — для предиктивной аналитики: система может заранее подсказать, где вырастет нагрузка или где возможен сбой, и дать рекомендации. Это снижает риски и экономит время клиентам.

— Сейчас очень актуальна тема наличия элементов обеспечения безопасности в хранилищах. Год назад вы также внедрили функции защиты от программ-вымогателей в объектное хранилище Scality ARTESCA. Что еще компания делает в этом направлении?

— Мы серьезно усилили защитный контур. У нас реализована многоуровневая защита: начиная с уровня операционной системы и собственного механизма управления доступом (IAM), до функций вроде S3 Object Lock, WORM-хранения и неизменяемых снапшотов. Все это дополняется двухфакторной аутентификацией и интеграцией с SIEM и другими системами безопасности. Наша цель — сделать так, чтобы даже в случае атаки данные оставались в сохранности, а восстановление занимало минимум времени. При этом безопасность решений Scality подтверждена на международном уровне. Мы соответствуем ключевым нормативам и стандартам:

European Union Directive (EU) 2022/2555 NIS2 Directive;

Executive Orders Президента США по кибербезопасности;

ISO 27001: Information Security.

То есть речь идет не только о технологиях защиты, но и о соответствии самым строгим мировым требованиям к информационной безопасности.

— Можете более подробно рассказать об отличиях в походе к хранению данных, которые обеспечивают Scality ARTESCA и Scality RING?

— ARTESCA идеально подходит для задач резервного копирования. У этого решения есть нативная интеграция с такими ведущими бэкап-системами, как Veeam, Commvault, Veritas и другими. По сути, это готовый продукт «из коробки» для бэкапирования данных: легкий в развертывании, быстрый в настройке и простой в эксплуатации.

RING решает задачи другого масштаба. Это хранилище, рассчитанное на крупные сценарии: построение приватных и публичных облаков, создание Data Lake, хранение данных видеонаблюдения (CCTV), бэкапы и многое другое. Его сила в том, что это не решение «под одну задачу», а полноценная СХД, которая может закрывать сразу несколько направлений в инфраструктуре заказчика.

Оба продукта могут быть в гибридном исполнении (NVMe + HDD) или all-flash — полностью NVMe СХД. Сейчас all-flash системы становятся все более популярными, так как NVMe диски дешевеют, а объемы отдельных дисков растут.

— Как Scality строит свои отношения с производителями систем хранения данных? У вас есть предпочитаемые партнеры?

— У нас принципиально открытая стратегия: мы работаем с любым «железом». Причем гибкость настолько высокая, что даже в рамках одного кластера можно миксовать оборудование разных производителей и разных поколений серверов. Для заказчиков это значит свободу выбора, отсутствие привязки к одному вендору и возможность максимально эффективно использовать уже имеющиеся ресурсы.

— Кто на сегодняшний день является вашими основными заказчиками?

— Наши клиенты — это банки, телекоммуникационные компании, сервис-провайдеры, государственные структуры и медицинские центры. Но не только они. Активно растет интерес со стороны научных центров, особенно связанных с геномными исследованиями, где объемы данных колоссальны. В числе наших заказчиков есть и стриминг-сервисы, которые работают с огромными массивами видео, и университеты, где строят инфраструктуру для проектов на базе искусственного интеллекта и Big Data. Отдельное направление — нефтегазовый сектор и энергетика, где данные сейсмики и телеметрии нужно хранить десятилетиями. Объемы у всех очень разные: кто-то начинает с 50 терабайт, а у кого-то инфраструктура уже перевалила за 300-400 петабайт. Но для всех критично одно: надежность и возможность масштабировать хранилище без ограничений.

Официальным дистрибьютором продуктов

Scality в Азербайджане является компания

MONT Azerbaijan

https://mont.az | [email protected]