21 октября, 2025
Unitree показал гуманоидного робота H2, способного двигаться как человек

Unitree показал гуманоидного робота H2, способного двигаться как человек

Unitree H2

Китайская компания Unitree Robotics представила новое поколение своего гуманоидного робота H2. Новая модель максимально приближена к человеческим пропорциям: рост составляет 1,8 м, а вес — 70 кг. В отличие от своего предшественника, H2 получил «лицо», повторяющее человеческое.

Усовершенствованные бионические механизмы позволяют роботу повторять движения человека или танцевать с естественной плавностью, также H2 отличается повышенной стабильностью в пространстве. H2 стал значительно более подвижным по сравнению с предшественником — 31 степень свободы против 23 у модели прошлого поколения. Подробных технических характеристик производитель не сообщил.

В демонстрационном видеоролике новая модель робота с легкостью выполняет сложные танцевальные и боевые комбинации, показывая плавность движений и улучшенную устойчивость.

Цена нового робота-гуманоида и сроки его появления в продаже неизвестны. Прошлая модель стоила 90 000 долларов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

