Unitree показал гуманоидного робота H2, способного двигаться как человек

Китайская компания Unitree Robotics представила новое поколение своего гуманоидного робота H2. Новая модель максимально приближена к человеческим пропорциям: рост составляет 1,8 м, а вес — 70 кг. В отличие от своего предшественника, H2 получил «лицо», повторяющее человеческое.
Усовершенствованные бионические механизмы позволяют роботу повторять движения человека или танцевать с естественной плавностью, также H2 отличается повышенной стабильностью в пространстве. H2 стал значительно более подвижным по сравнению с предшественником — 31 степень свободы против 23 у модели прошлого поколения. Подробных технических характеристик производитель не сообщил.
В демонстрационном видеоролике новая модель робота с легкостью выполняет сложные танцевальные и боевые комбинации, показывая плавность движений и улучшенную устойчивость.
Цена нового робота-гуманоида и сроки его появления в продаже неизвестны. Прошлая модель стоила 90 000 долларов.