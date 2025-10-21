Lenovo представила новую линейку Copilot+ PC на базе ИИ-процессоров AMD Ryzen

Lenovo представила новое поколение настольных компьютеров ThinkCentre на базе процессоров AMD Ryzen AI 300 и NPU, обеспечивающими производительность до 50 TOPS. В линейку вошли моноблоки (AIO) ThinkCentre neo 55a Gen 6, ThinkCentre neo 55s Gen 6 и ThinkCentre neo 55q Gen 6. Разработанный специально для малого и среднего бизнеса, анонсированный портфель настольных ПК предлагает уникальные возможности Copilot+ PC, высокую производительность, гибкость и масштабируемость, а также энергоэффективность и надежную поддержку для адаптации к любым задачам бизнеса в будущем.

«Искусственный интеллект продолжает трансформировать способы нашего взаимодействия с технологиями — 90% организаций в этом году планируют или рассматривают внедрение ПК с поддержкой ИИ», — отметил Санджив Менон, вице-президент и генеральный директор направления настольных решений Lenovo IDG. «Lenovo помогает компаниям любого масштаба вести бизнес эффективнее и продуктивнее благодаря нашему обширному портфолио решений на базе ИИ. Новая линейка настольных ПК Lenovo ThinkCentre neo 55 Gen 6 — это уникальный выбор, адаптирующийся под индивидуальные потребности бизнеса, предлагающий персонализированные ИИ-возможности, стабильную производительность, масштабируемость и надежную защиту данных».

ThinkCentre neo 55a Gen 6 (All-in-one)

Моноблок ThinkCentre neo 55a Gen 6 представляет собой идеальное решение для компаний, которым важна производительность ИИ без лишних проводов и необходимости подключения внешнего монитора. Оснащённый процессором AMD Ryzen AI 300 с интегрированным нейропроцессором (NPU), до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителем объёмом до 1 ТБ, это устройство выделяется 23,8-дюймовым FHD-дисплеем с частотой обновления 100 Гц и охватом цветового пространства 99% sRGB — для чёткой и насыщенной визуализации.

ThinkCentre neo 55a Gen 6 имеет оптимальный форм-фактор для ограниченных пространств и совместных рабочих зон. Этот ПК оснащён 5-мегапиксельной камерой с шторкой-затвором eShutter, аудиосистемой Dolby, настроенной специалистами Harman, и набором интеллектуальных инструментов Lenovo Smart Meeting Tools для генерации цифровых аватаров, подавления сторонних шумов и улучшения качества звука при виртуальных встречах и конференц-коллах. Утилита Face & Group Tracking автоматически регулирует масштаб, панораму и угол обзора, чтобы спикер или группа спикеров всегда оставались в центре кадра. Встроенный Lenovo AI Now — персональный ИИ-ассистент, работает локально на устройстве и повышает продуктивность пользователя: помогает в поиске и каталогизации файлов, в составлении резюме документов и или встреч.

ThinkCentre neo 55s Gen 6

Настольный ПК ThinkCentre neo 55s Gen 6 в малом форм-факторе, созданный для многозадачности и работы с ИИ, сочетает в себе вычислительную мощь AMD Ryzen AI серии 300 и графических процессоров до 4 ГБ AMD Radeon RX 6400 или до 6 ГБ NVIDIA GeForce RTX 3050. Устройство поддерживает Wi-Fi 7 и стабильную работу в режиме одновременного подключения нескольких мониторов и периферийных устройств.

ThinkCentre neo 55s Gen 6 разработан с учётом принципов устойчивого развития: корпус устройства на 85% состоит из переработанного пластика, а сам ПК сертифицирован по стандартам ENERGY STAR 9.0 и TÜV Ultra Low Noise, что подтверждает его энергоэффективность и низкий уровень шума.

Для организаций, поддерживающих принципы устойчивого развития, Lenovo предлагает услугу CO₂ Offset Services с возможностью компенсации углеродного следа, выделяемого за весь жизненный цикл устройства, посредством поддержки проверенных климатических проектов по снижению выбросов углекислого газа и экологических инициатив. Кроме того, покупателям новых ПК ThinkCentre neo доступна услуга Asset Recovery Services для безопасного вывода устаревших устройств из эксплуатации и их утилизации в соответствии с принципами циркулярной экономики.

ThinkCentre neo 55q Gen 6

Миниатюрный, но мощный — ThinkCentre neo 55q Gen 6 способен справляться с ресурсоёмкими задачами искусственного интеллекта. Он оснащается процессором AMD Ryzen AI 300 Series, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителем объёмом до 2 ТБ. При длине всего 183 мм и весе около 1,13 кг, этот настольный компьютер можно разместить практически в любом пространстве или спрятать за монитором. Несмотря на свои скромные габариты, ThinkCentre neo 55q Gen 6 легко поддерживает режим многозадачности благодаря большому набору портов, поддержке до трёх 4K-мониторов и возможности расширения за счёт дополнительных интерфейсов — COM, HDMI, VGA, DP или LAN — через модуль Punch-out Port. Корпус устройства на 85% состоит из переработанного пластика, а упаковка полностью выполнена из перерабатываемого волокна.

Как часть линейки Copilot+ PC, семейство ThinkCentre neo 55 Gen 6 открывает доступ к уникальным возможностям интеллектуального помощника Microsoft — включая улучшенный поиск в Windows, функцию Click to Do и Agent in Settings. Эти ИИ-инструменты упрощают поиск информации, ускоряют выполнение задач и позволяют персонализировать работу с Windows 11.

Все ПК линейки ThinkCentre neo Gen 6 поставляются с фирменным приложением Lenovo Vantage — универсальным инструментом для управления программным обеспечением, аппаратной частью и системными настройками. Через Lenovo Vantage пользователи могут отслеживать производительность системы, планировать обновления, настраивать параметры устройства и многое другое — всё из одного удобного интерфейса. Безопасность обеспечивается комплексным решением Lenovo ThinkShield, сочетающим аппаратные и программные средства защиты, а также шифрование паролей и данных посредством чипов fTPM или dTPM 2.0.

Кроме того, корпоративным пользователям доступна программа расширенная программа сервисного обслуживания Lenovo Premier Support Plus.