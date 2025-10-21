spot_img
21 октября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыСостоялся релиз экшена Ninja Gaiden 4

Состоялся релиз экшена Ninja Gaiden 4

Ninja Gaiden 4

Xbox Game Studios выпустила на ПК (Steam), PS5 и Xbox Series X/S экшен Ninja Gaiden 4 от студий Team Ninja и PlatinumGames. Игра также доступна по подписке Game Pass Ultimate.

Это первая основная часть серии с 2012 года и уже третий релиз для франшизы в 2025году после Ninja Gaiden 2 Black и Ninja Gaiden: Ragebound. Ninja Gaiden 4 предлагает двух играбельных персонажей, которым нужно остановить древнее зло — уже знакомого игрокам Рю Хаябуса и Якумо, который появился в серии впервые.

Первые игроки и критики встретили новую Ninja Gaiden 4 хорошо: средняя оценка на Metacritic составила 83 балла, а на OpenCritic — 81 балл. Боевую систему хвалят — ее называют самой сильной стороной экшена. Кроме того, наличие гибких настроек сложности позволяет игрокам адаптировать геймплей под себя, поэтому Ninja Gaiden 4 хорошо подходит для знакомства с серией. Критики также похвалили темп игры и возможность свободно перепроходить испытания, что добавляет реиграбельности.

При этом некоторые рецензенты отмечают, что со временем игра может начать утомлять: локации довольно однообразные, а по сюжету приходится сражаться с одними и теми же боссами. Сюжет также получился слабым.

Цена стандартного издания Ninja Gaiden 4 составляет $70.

Предыдущая статья
Unitree показал гуманоидного робота H2, способного двигаться как человек
Следующая статья
Ноутбук Fujitsu FMV Note UX-K3 имеет рекордно низкий вес — всего 634 грамма
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,865ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»