spot_img
22 октября, 2025
spot_img
ДомойТехнологииГаджетыУмное кольцо Reebok Smart Ring анализирует сон, стресс и состояние здоровья

Умное кольцо Reebok Smart Ring анализирует сон, стресс и состояние здоровья

Reebok Smart Ring

Американская компания Reebok, производящая спортивную одежду, обувь и аксессуары, в партнерстве со специалистом по фитнесу F45, выпустила свое первое носимое фитнес-устройство – Reebok Smart Ring. Умное кольцо, выполненное из титана, будет предложено в трех цветах — серебристом, золотом и матово-черном.

Reebok Smart Ring

Умное кольцо оснащено теми же датчиками, что и большинство конкурирующих продуктов, включая датчик частоты сердечных сокращений и SpO2, акселерометр и датчик температуры кожи. Устройство может отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, стресс, шаги и фазы сна, помогая пользователям следить за общим самочувствием. Все данные объединяются в единый показатель One Score в приложении Reebok Fitness, где пользователи могут увидеть свое текущее состояние здоровья и восстановления.

Reebok Smart Ring работает от аккумулятора, срок службы которого составляет от 5 до 7 дней в зависимости от интенсивности использования, а зарядка занимает менее 2 часов. Кольцо подключается по Bluetooth 5.1 и сохраняет данные за 7 дней. Заявлена работа в широком диапазоне температур от -10°C до 52°C, водонепроницаемость до 5 АТМ.

Устройство уже доступно в США по цене $249. Подробности о глобальном запуске пока не сообщаются.

Предыдущая статья
«Nar» объявил первых победителей лотереи «Çoox Şanslı»!
Следующая статья
Представлен флагман Nubia Z80 Ultra с дополнительным фотонабором
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,865ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»