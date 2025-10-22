Умное кольцо Reebok Smart Ring анализирует сон, стресс и состояние здоровья

Американская компания Reebok, производящая спортивную одежду, обувь и аксессуары, в партнерстве со специалистом по фитнесу F45, выпустила свое первое носимое фитнес-устройство – Reebok Smart Ring. Умное кольцо, выполненное из титана, будет предложено в трех цветах — серебристом, золотом и матово-черном.

Умное кольцо оснащено теми же датчиками, что и большинство конкурирующих продуктов, включая датчик частоты сердечных сокращений и SpO2, акселерометр и датчик температуры кожи. Устройство может отслеживать пульс, уровень кислорода в крови, стресс, шаги и фазы сна, помогая пользователям следить за общим самочувствием. Все данные объединяются в единый показатель One Score в приложении Reebok Fitness, где пользователи могут увидеть свое текущее состояние здоровья и восстановления.

Reebok Smart Ring работает от аккумулятора, срок службы которого составляет от 5 до 7 дней в зависимости от интенсивности использования, а зарядка занимает менее 2 часов. Кольцо подключается по Bluetooth 5.1 и сохраняет данные за 7 дней. Заявлена работа в широком диапазоне температур от -10°C до 52°C, водонепроницаемость до 5 АТМ.

Устройство уже доступно в США по цене $249. Подробности о глобальном запуске пока не сообщаются.