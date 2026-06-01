Asus представил портативную консоль ROG Xbox Ally X20 с OLED-дисплеем

Компания Asus на Computex 2026 представила ROG Xbox Ally Х20 — новую версию портативной консоли. Устройство, созданное совместно с Microsoft, приурочено к 20-летию бренда ROG.

Главным нововведением стал 7,4-дюймовый OLED-экран с разрешением 1920х1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Панель поддерживает HDR с пиковой яркостью до 1400 нит, технологию Dolby Vision и адаптивную синхронизацию. Минимальная частота VRR снижена до 30 Hz, что должно сделать игровой процесс более плавным при падении производительности в требовательных проектах.

Еще одним отличием стал полупрозрачный корпус с золотистыми акцентами. Также консоль получила стики на основе технологии TMR, устойчивые к дрифту, а вместо кнопки Library, на случайные нажатия которой часто жаловались владельцы Xbox Ally X, появилась новая кнопка Action для быстрого создания скриншотов и записи видео. Остальные характеристики остались без изменений — процессор AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 Gb ОЗУ и SSD на 1 Tb.

Пока что устройство будет продаваться только в комплекте с AR-очками ROG XREAL R1, которые отдельно стоят $850. Но цену и дату выпуска консоли Asus ROG Xbox Ally X20 не раскрыли.