Представлен флагман Nubia Z80 Ultra с дополнительным фотонабором

Компания ZTE представила в Китае флагманский смартфон Nubia Z80 Ultra, выполненный в стеклянно-металлическом корпусе. Новая модель, по сравнению с предшественником Z70 Ultra, получила еще более узкие рамки вокруг экрана. Смартфон предлагает новейший процессор, камера претерпела изменения, а также выросла емкость батареи. Физические кнопки также были полностью обновлены и теперь поддерживают различные функции, включая полунажатие, полное нажатие, продолжительное нажатие. Компания уже заявила, что глобальный запуск новинки состоится 6 ноября.

Nubia Z80 Ultra оснащен плоским 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 144 Hz и яркостью до 2000 нит. Заявлена частота опроса сенсора до 3000 Hz, а ШИМ-регулировка яркости с частотой 2592 Hz снижает нагрузку на глаза. Есть сертификация SGS по низкому уровню синего света. Доля полезной площади дисплея достигает 95,3%. За производительность отвечают процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 c графикой Adreno 840, до 16 Gb LPDDR5X оперативной памяти и накопитель UFS 4.1 до 1 Tb. Для игр предусмотрен Red Magic CUBE Engine, тот же движок, что используется в игровых смартфонах бренда.

Основная камера тройная, в нее входят датчик на 50 Мп (OmniVision OV50H, 1/1,3″, f/1.7, ЭФР 35 мм, OIS), широкоугольный объектив на 50 Мп (OmniVision OV50E, 1/1,55″, ЭФР 18 мм, автофокус для макро, OIS) и перископический модуль на 64 Мп (OmniVision OV64B, 1/2″, f/2.48, ЭФР 85 мм, автофокус, OIS). Возможна запись видео в формате 4K. Новые фильтры искусственного интеллекта для фотосъемки подсказывают, какие цветовые профили лучше использовать для той или иной сцены, их также можно настраивать вручную. Дополняет систему камер удобная механическая двухступенчатая кнопка спуска затвора на правом торце, а на левом торце есть тумблер, программируемый на выполнение быстрых функций.

Как и прежде, ZTE продолжает использовать фронтальную подэкранную камеру во флагманских продуктах бренда Nubia. Ее разрешение составляет 16 Мп (OmniVision OV16E10, 1/2.77″, f/2.0). Дополнительно к смартфону выпущен фотонабор в винтажном стиле, превращающий его в полноценный фотоаппарат. Он включает крепление T-mount с поддержкой внешних объективов, механическое крепление для микрофонов, дополнительный источник света и другие аксессуары.

Аккумулятор Nanhai четвертого поколения емкостью 7200 мА·ч с технологией «нулевого» энергопотребления с ИИ минимизирует «даже незначительные потери энергии во время сна пользователя». Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, быструю беспроводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную обратную зарядку. По данным компании, Z80 Ultra выдерживает до 35 часов активного использования.

В смартфон интегрирован ИИ-агент Super Star 2.0, который может общаться с пользователем и выполнять различные задачи: сообщать прогноз погоды, устанавливать будильники и даже отвечать на звонки. В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, быстрый порт USB 3.2 Gen 1, две nanoSIM-карты, симметричные стереодинамики AAC 1115E, водозащита IP68/69 и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (в экране). Габариты и вес: 164,5 x 77,2 x 8,6 мм, 227 гр. Смартфон работает на базе Android 16 с оболочкой Nebula AIOS.

Цена Nubia Z80 Ultra в Китае стартует от $700 за версию 12/512 Gb. Фотонабор стоит $95. Смартфон доступен в цветах Light White и Phantom Black. Также будут предложены коллекционные версии Starry Night и Luo Tianyi, вдохновленные работами живописца Винсента Ван Гога, с 16 Gb/1 Tb памяти за $842. Обе поставляются в подарочной коробке с бонусными вложениями.