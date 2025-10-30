spot_img
30 октября, 2025
spot_img
ДомойSoftwareИгрыСостоялся релиз научно-фантастической RPG — The Outer Worlds 2

Состоялся релиз научно-фантастической RPG — The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2

Студия Obsidian Entertainment выпустила The Outer Worlds 2 — продолжение научно-фантастической RPG. Игра доступна на ПК, Xbox Series X/S и PS5, а также по подписке Game Pass. Стандартное издание стоит $70, расширенное издание, в которое войдут цифровые бонусы и два будущих DLC — $100.

Obsidian Entertainment называет The Outer Worlds 2 крупнейшей игрой в истории студии. По словам разработчиков, RPG предоставит игрокам огромную свободу и широкие возможности для исследования мира.

Действие игры происходит в колонии Аркадия, раздираемой пространственно-временными разломами, тремя враждующими фракциями и корпоративной жадностью. Игрокам предстоит взять на себя роль агента Правления Земли и повлиять на судьбу колонии.

По сравнению с первой частью разработчики переработали RPG-системы, добавив динамически развивающиеся черты и недостатки персонажа, которые меняются в зависимости от стиля игры. В игре вернулось научное оружие и броня, в том числе луч уменьшения. Улучшены механики передвижения и боя — игроки могут использовать рывки, прыжки и паркур, а также переключаться на вид от третьего лица. Игроков будут сопровождать шесть напарников, со своими историями и взглядами на происходящее.

Средняя оценка The Outer Worlds 2 на Metacritic составила 83 балла из 100, в Steam у игры 85% положительных отзывов.

Предыдущая статья
CASPEL и DELL: Мероприятие, посвященное искусственному интеллекту и киберустойчивости
Следующая статья
На Netflix вышел четвертый сезон «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,864ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»