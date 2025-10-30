Состоялся релиз научно-фантастической RPG — The Outer Worlds 2

Студия Obsidian Entertainment выпустила The Outer Worlds 2 — продолжение научно-фантастической RPG. Игра доступна на ПК, Xbox Series X/S и PS5, а также по подписке Game Pass. Стандартное издание стоит $70, расширенное издание, в которое войдут цифровые бонусы и два будущих DLC — $100.

Obsidian Entertainment называет The Outer Worlds 2 крупнейшей игрой в истории студии. По словам разработчиков, RPG предоставит игрокам огромную свободу и широкие возможности для исследования мира.

Действие игры происходит в колонии Аркадия, раздираемой пространственно-временными разломами, тремя враждующими фракциями и корпоративной жадностью. Игрокам предстоит взять на себя роль агента Правления Земли и повлиять на судьбу колонии.

По сравнению с первой частью разработчики переработали RPG-системы, добавив динамически развивающиеся черты и недостатки персонажа, которые меняются в зависимости от стиля игры. В игре вернулось научное оружие и броня, в том числе луч уменьшения. Улучшены механики передвижения и боя — игроки могут использовать рывки, прыжки и паркур, а также переключаться на вид от третьего лица. Игроков будут сопровождать шесть напарников, со своими историями и взглядами на происходящее.

Средняя оценка The Outer Worlds 2 на Metacritic составила 83 балла из 100, в Steam у игры 85% положительных отзывов.