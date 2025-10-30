На Netflix вышел четвертый сезон «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом

На Netflix состоялась премьера четвертого сезона сериала «Ведьмак», в котором главную роль Геральта исполнил Лиам Хемсворт, заменивший Генри Кавилла. В четвертый сезон вошло восемь эпизодов, которые идут около часа.

Аня Чалотра играет роль Йеннифер, а Фрейя Аллан — Цири. Актерский состав также пополнил Лоренс Фишбёрн, которому досталась роль вампира Региса.

Netflix уже завершил съемки пятого сезона сериала, который станет для него заключительным. Кроме четвертого сезона «Ведьмака» на Netflix вышел спин-офф про банду «Крысы», который считается приквелом.