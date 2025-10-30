spot_img
30 октября, 2025
spot_img
ДомойAVКинематографНа Netflix вышел четвертый сезон «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом

На Netflix вышел четвертый сезон «Ведьмака» с Лиамом Хемсвортом

Netflix

На Netflix состоялась премьера четвертого сезона сериала «Ведьмак», в котором главную роль Геральта исполнил Лиам Хемсворт, заменивший Генри Кавилла. В четвертый сезон вошло восемь эпизодов, которые идут около часа.

Аня Чалотра играет роль Йеннифер, а Фрейя Аллан — Цири. Актерский состав также пополнил Лоренс Фишбёрн, которому досталась роль вампира Региса.

Netflix уже завершил съемки пятого сезона сериала, который станет для него заключительным. Кроме четвертого сезона «Ведьмака» на Netflix вышел спин-офф про банду «Крысы», который считается приквелом.

Предыдущая статья
Состоялся релиз научно-фантастической RPG — The Outer Worlds 2
Следующая статья
В Adobe Express появился ИИ-помощник, который может самостоятельно редактировать проекты
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,864ФанатыМне нравится
1,025ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
717ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»