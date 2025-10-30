spot_img
30 октября, 2025
CASPEL и DELL: Мероприятие, посвященное искусственному интеллекту и киберустойчивости

28 октября 2025 года компании CASPEL и Dell Technologies провели совместное мероприятие в оздоровительном комплексе Shabran Wellbeing Resort. Основной целью мероприятия стало обсуждение новых тенденций в сфере информационных технологий, демонстрация возможностей применения современной инфраструктуры и решений на основе искусственного интеллекта в бизнесе.

В мероприятии приняли участие партнеры и клиенты CASPEL, а также ведущие IТ-специалисты. В сессиях, проходивших в течение первого дня, обсуждались такие темы, как актуальные тенденции мирового IТ-рынка, киберустойчивость в процессах цифровой трансформации, управление данными и применение технологий искусственного интеллекта.

Представители Dell Technologies выступили в программе конференции и затронули следующие темы:

  • «Путь к киберустойчивости» — Дмитрий Якавук
  • «Инновации в PowerStore» — Павел Зорин
  • «Ускорение инноваций в сфере ИИ с помощью Dell AI Factory» — Дмитрий Якавук

Участники мероприятия также обсудили реальные бизнес-сценарии на интерактивных сессиях и узнали о последних технологических инновациях Dell Technologies. На торжественном вечере, организованном в конце дня, гости смогли воспользоваться возможностями для нетворкинга и неформального общения.

Это мероприятие символизирует очередной этап долгосрочного сотрудничества CASPEL и Dell Technologies и призвано внести вклад в развитие современной IТ-экосистемы в Азербайджане.

