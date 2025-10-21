Ноутбук Fujitsu FMV Note UX-K3 имеет рекордно низкий вес — всего 634 грамма

Компания Fujitsu представила в Японии 14-дюймовый FMV Note UX-K3 – это один из самых легких ноутбуков в мире. Его вес составляет всего 634 грамма. Такой же вес имели ранее выпущенные Fujitsu Lifebook WU-X/G2 (2022 год) и Dynabook Lifebook WU5/J3 (2024 год). Верхняя панель ноутбука изготовлена из карбонового волокна, а клавиатура — из магний-литиевого сплава. Толщина корпуса составляет 18 мм.

Fujitsu FMV Note UX-K3 оснащен IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, соотношением сторон 16:10, яркостью 400 нит и 100%-м охватом стандарта sRGB. За производительность отвечает 12-ядерный процессор Intel Core Ultra 7 255U в сочетании с 16 Gb оперативной памяти и SSD-накопителем на 512 Gb.

Чтобы сделать ноутбук таким легким, производителю пришлось пойти на компромиссы. Главный из них – это сокращение размеров батареи, емкость которой составила всего 31 Вт·ч. Автономность — 18 часов в режиме ожидания и только 7 часов при воспроизведении видео. Зарядка мощностью до 65 Вт осуществляется через порт USB Type-C, причем комплектный адаптер питания весит всего 151 гр. Также есть порты USB Type-A, HDMI, Ethernet, 3,5-мм аудиоразъем, слот для карт памяти microSD, веб-камера со шторкой, сканер отпечатков пальцев с поддержкой Windows Hello и поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Цена Fujitsu FMV UX-K3 Note составляет $1863. Дополнительно Fujitsu показал другую версию ноутбука с увеличенной батареей (до 35 часов автономности), которая весит 869 гр.