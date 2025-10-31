Состоялась презентация игрового смартфона iQOO Neo 11

Компания iQOO представила в Китае новый смартфон Neo11, ориентированный на любителей игр. Аппарат получил мощный процессор и аккумулятор большой емкости. iQOO Neo 11 стал самым мощным в серии Neo, в AnTuTu устройство набирает 3,54 млн. баллов.

Корпус iQOO Neo 11 выполнен из авиационного алюминия и соответствует классам защиты IP68/69. Модель оснащена 6,82-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 3168 × 1440 пикселей (510 ppi), частотой обновления 1-144 Hz, яркостью до 4500 нит и поддержкой HDR10+. Частота ШИМ регулировки составляет 2592 Hz. Используется новая панель Q10+ с антибликовым покрытием, разработанная совместно с BOE. Ширина рамок составляет всего 1,4 мм.

В основе смартфона лежит флагманский 3-нм процессор прошлого поколения Snapdragon 8 Elite с графическим ускорителем Adreno 830, дополненный фирменным чипом Q2 для лучшей производительности в играх и масштабирования изображения. Предусмотрена система Monster Engine, обеспечивающая стабильную частоту кадров даже при высокой нагрузке. Для предотвращения перегрева устройства при выполнении ресурсоемких задач предусмотрена система жидкостного охлаждения 8K Ice Dome VC с испарительной камерой площадью 8000 мм². Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5X Ultra достигает 16 Gb, а встроенного хранилища UFS 4.1 — до 1 Tb.

В основную камеру входит датчик на 50 Мп (Sony LYT700V, 1/1,49″, f/1.88, OIS) и широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2). Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (1/3.1″, f/2.45). Для редактирования полученных снимков можно использовать предустановленный набор ИИ-функций.

За автономность смартфона отвечает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Время автономной работы составляет 11,9 часов в играх и до 23,4 часа при просмотре видео. В оснащение также входят порт USB 2.0 Type-С, две nanoSIM-карты, GPS, ИК-пульт, NFC и стереодинамики. Смартфон поддерживает все современные стандарты связи: 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев встроен в экран. Габариты и вес: 163,37 х 76,71 х 8,13 мм, 210 гр. Аппарат поставляется с Android 16 и оболочкой OriginOS 6.0.

Цены на iQOO Neo11: 12/256 Gb — $365, 16/256 Gb — $410, 12/512 Gb — $425, 16/512 Gb — $465, 16 Gb/1 Tb — $535. На выбор доступны четыре расцветки корпуса: градиентная, оранжевая, белая и черная. Продажи в Китае уже стартовали.