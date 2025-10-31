Azercell объявил победителей конкурса «CyberCell Hackathon»

27 октября 2025 года состоялся финал конкурса «CyberCell Hackathon», организованного ООО «Azercell Telecom» совместно с Бакинским инженерным университетом (BMU). Конкурс предоставил молодым талантам возможность продемонстрировать свои знания и навыки в области кибербезопасности и разработать инновационные технологические решения для реальных проблем.

На финальном этапе 17 команд представили свои проекты жюри, состоящему из экспертов BMU и Azercell. Проекты оценивались по таким критериям, как инновационность, рыночный и финансовый потенциал, качество кода, техническая устойчивость, уровень кибербезопасности и пользовательский опыт. В итоге были определены три лучшие команды.

Выступая на церемонии закрытия конкурса, Диляра Гусейнова, директор департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell, поздравила участников и отметила, что компания постоянно поддерживает развитие молодых специалистов в стране и укрепление человеческого капитала в цифровых сферах посредством организации таких проектов, как «CyberCell Hackathon».

Директор департамента Безопасности компании Фуад Сафаров высоко оценил инновационность представленных решений, подчеркнув их практическую значимость и продуманный подход в области кибербезопасности.

Проректор по науке и инновациям BMU Агаси Маликов отметил, что подобные инициативы способствуют развитию инновационного мышления и навыков командной работы у молодежи, и заявил, что университет продолжит поддержку в этом направлении.

Первое место занял проект «Reportcell». Эта система дает пользователям возможность оценивать достоверность входящих звонков в режиме реального времени, обеспечивая защиту от телефонных мошенников и голосовых дипфейков.

Второе место заняла платформа кибербезопасности «Z-SIFR», которая оперативно выявляет киберинциденты и преобразует сложные данные в точные и понятные отчеты для юридических и аналитических целей.

Третье место заняла платформа «S.W.I.S.S.». Это решение на основе искусственного интеллекта выявляет кибератаки в режиме реального времени, анализирует пользовательские данные и обеспечивает предиктивную защиту, адаптированную под потребности пользователей.

Команды, ставшие победителями «CyberCell Hackathon», получили денежные призы в размере 4000, 3000 и 2000 манатов соответственно.

Azercell поздравляет победителей и желает им дальнейших успехов!