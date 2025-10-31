«Nar» поддержал международный симпозиум, посвящённый азербайджанскому языку

Выгодный мобильный оператор «Nar» продолжает поддерживать инициативы, направленные на сохранение и продвижение азербайджанского языка. На этот раз компания стала партнёром II Международного научного симпозиума, посвящённого изучению азербайджанского языка и литературы в тюркском мире. Симпозиум был посвящён к 20-летию единственного в Турции отделения азербайджанского языка и литературы, а также к 5-й годовщине Карабахской Победы. Цель проекта — содействовать изучению, исследованию и продвижению азербайджанского языка и литературы на международном научном уровне.

Симпозиум, прошедший в турецком городе Карс, был организован университетом Кавказ при партнёрстве университета Хазар, Карабахского университета, Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, Генерального консульства Азербайджана в Карсе и Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций. Двухдневное мероприятие собрало более 100 учёных и исследователей из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и других стран. Участники выступили с докладами о роли азербайджанского языка в тюркском мире, современных направлениях исследований азербайджанской литературы и сохранении языка в условиях глобализации.

Ценность родного языка и поддержка сохранения азербайджанского языка, основы национальной идентичности, являются одним из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности (КСО) компании Nar. Посредством таких проектов мобильный оператор способствует формированию любви и уважения к родному языку у молодого поколения, а также продвижению азербайджанского культурного наследия на международной арене.